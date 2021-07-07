Музичний фестиваль Atlas Weekend 2021 запам'ятається не лише феєричними концертами, а й поцілунками знаменитостей на сцені. У Всесвітній день поцілунків фанатів приголомшив Потап.

До теми Шок на Atlas Weekend: співак MELOVIN здійснив камінг-аут просто на сцені – відео

Поцілунок Потапа з Позитивом

Колектив Mozgi змусив багатотисячну аудиторію гостей фестивалю шаленіти. Артисти наживо заспівали улюблені хіти, а також здивували неочікуваними діями. Прямо на сцені репер Потап поцілував в губи свого колегу Позитива.

"Ми останні чоловіки в шоу-бізнесі", – сказав Потап перед поцілунком.

Ймовірно, таким чином Потап хотів потролити MELOVIN через поцілунок з хлопцем, який відбувся в день відкриття Atlas Weekend 2021.

Реакція мережі

Однак такий жарт артистів лише обурив фанатів. Користувачі мережі зазначають, що не варто було так робити, адже вони показали зневагу до свого колеги.

"Жарти мають бути розумними, а не насмішкою над тією категорією населення, яка й так зазнає приниження".

"Це був не вдалий жарт".

"Не підтримка, а насмішка".

"Це не повага до артиста, який першим зробив публічний камінг-аут".

Камінг-аут MELOVIN