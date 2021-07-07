Музичний фестиваль Atlas Weekend 2021 запам'ятається не лише феєричними концертами, а й поцілунками знаменитостей на сцені. У Всесвітній день поцілунків фанатів приголомшив Потап.

До теми Шок на Atlas Weekend: співак MELOVIN здійснив камінг-аут просто на сцені – відео

Поцілунок Потапа з Позитивом

Колектив Mozgi змусив багатотисячну аудиторію гостей фестивалю шаленіти. Артисти наживо заспівали улюблені хіти, а також здивували неочікуваними діями. Прямо на сцені репер Потап поцілував в губи свого колегу Позитива. 

"Ми останні чоловіки в шоу-бізнесі", – сказав Потап перед поцілунком. 

Ймовірно, таким чином Потап хотів потролити MELOVIN через поцілунок з хлопцем, який відбувся в день відкриття Atlas Weekend 2021.

Реакція мережі 

Однак такий жарт артистів лише обурив фанатів. Користувачі мережі зазначають, що не варто було так робити, адже вони показали зневагу до свого колеги.

  • "Жарти мають бути розумними, а не насмішкою над тією категорією населення, яка й так зазнає приниження". 
  • "Це був не вдалий жарт".
  • "Не підтримка, а насмішка".
  • "Це не повага до артиста, який першим зробив публічний камінг-аут".

Камінг-аут MELOVIN

  • У перший день фестивалю виконавець MELOVIN здивував прихильників та колег, здійснивши на сцені камінг-аут. Він поцілував дівчину та хлопця й повідомив про свою бісексуальність. 
  • Цей фрагмент не показали в прямому ефірі телеканалу М1. Представники телеканалу пояснили, що MELOVIN заздалегідь не повідомив про свої плани. Він розповів лише про піротехнічне шоу, після якого планувалося включення з іншої локації Atlas Weekend.
  • Згодом на ютуб-каналі М1 все-таки опублікували відео перформансу співака.
  • У мережі такі дії артиста здебільшого засудили. На підтримку MELOVIN виступила співачка Злата Огнєвіч, яка наголосила, що "свобода бути собою – найбільша цінність".
  • Оля Цибульська також прокоментувала цю ситуацію й зазначила, що перед тим, як виступати на захист прав ЛГБТ-спільноти, необхідно ознайомитися з правила телебачення. MELOVIN мав попередити режисера ефіру, коли можна завершувати зйомку. 
  • Цікаво те, що сам MELOVIN у 2018 році заявляв, що ЛГБТ "не затягне його у свої тенета"