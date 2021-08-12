Известный украинский артист MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) около месяца назад совершил публичный каминг-аут на сцене фестиваля. Тогда он ошеломил аудиторию признанием относительно половой ориентации.

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MELOVIN о реакции родителей

Певец рассказал, что его родители нормально отреагировали на каминг-аут. К тому же они волновались за сына, чтобы он не попал в проблемы.

Абсолютно нормально. Они больше переживали за меня, какая будет реакция. Возможно, даже переживали за себя, когда будут близкие и друзья спрашивать. Я говорю: "Слушайте, спросят вас, что ваш сын такое сделал, ответите: "Спросите у него, может он вам ответит". Не отвечу,

– признался звезда.

MELOVIN поделился, что его признание в бисексуальности помогло ему чувствовать себя лучше психологически. Он начал спокойно воспринимать негатив в свою сторону.

"Я просто стал счастливым, я больше ничего в этом плане не боюсь. Я не боюсь, что меня могут "слить", что могут слить мою переписку с кем-то – с парнем или девушкой", – добавил артист.

Также MELOVIN рассказал, что именно труд с психотерапевтом помог ему осуществить каминг-аут. Он понял, что практически ничего не боится: "Самая моя физическая фобия – это пауки, но если мне поставят задачу – ты должен быть в кадре с пауком, я его возьму. Я даже на лицо его посажу. Я ничего не боюсь. Мне кажется, это состояние и привело к каминг-ауту. Потому что жить с этим было очень трудно. Ты как будто сам боишься себе признаться".

Что известно о каминг-ауте MELOVIN