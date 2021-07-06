Представники телеканалу М1 вже пояснили, що моменту, де MELOVIN після свого виступу цілується з дівчиною і хлопцем не було в ефірі, бо артист заздалегідь не попередив операторів про свої плани. Оля Цибульська наголосила, що виконавець знає про подібні тонкощі зйомки.

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Після того, як М1 не показали камінг-аут MELOVIN, виконавець на особистій сторінці в інстаграмі опублікував допис, де розповів, що його "офіційний камінг-аут, який відбувся зі сцени, вирізали з прямого ефіру". Також співак додав, що відео не публікують на ютубі, бо він показав свою сутність.

Оля Цибульська про "вирізаний" поцілунок MELOVIN з чоловіком

Колега MELOVIN у короткому відео пояснила, що перед тим, як виступати на захист ЛГБТ-спільноти та звинувачувати телеканал, необхідно розібратися у правилах телебачення.

MELOVIN був на Євробаченні й, напевно, знає, щоб родзинка, яку ти придумав для виступу, добре спрацювала, необхідно повідомити про це режисера прямого ефіру. Тоді оператор зможе зняти все та донести до глядачів,

– прокоментувала Оля.

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Цибульська додала, що вона виступає за всі прояви любові і кожна людина може любити кого хоче і робити те, що хоче: "Я не захищаю телеканал М1, бо там працюю. Просто хочу пояснити, що у кожної ситуації є інший бік".

Оля Цибульська про рекламу

Також виконавиця звернула увагу на питання реклами, яку могли вмикати неочікувано. Телеведуча наголосила, що реклама дає можливість телеканалу існувати: "На деяких виступах вона вмикалася посередині, у когось не всі пісні потрапили в ефір. Це нормально, це прямий ефір".