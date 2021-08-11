Солістка успішного українського гурту KAZKA Олександра Заріцька назвала себе квір-людиною після того, як співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) зізнався у своїй бісексуальності. Деякі українські ЗМІ неправильно потрактували це, назвавши її людиною нетрадиційної орієнтації.
Важливо Після камінг-ауту MELOVIN: лідерка гурту KAZKA оголосила себе квіром
Олександра Заріцька про те, чому є квір-людиною
Лідерка групи KAZKA пояснила, чому оголосила себе квіром. Артистка зазначила, що підтримує ЛГБТ-спільноту та має безліч друзів нетрадиційної орієнтації.
Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх в образу,
– наголосила Олександра Заріцька.
Співачка підкреслила, що квір-люди "нетрадиційно дивляться на цей світ і так само ставляться до шлюбу". До того ж у сексуальних стосунках вона є гетеросексуальною, але не хоче обмежувати себе.
"Я себе відношу до цих людей через те, що у мене не дуже виходить зустрічатися з хлопцями, але в цьому плані я відкрита людина, і я за свободу в усьому. Заявивши про те, що я квір-людина, я хотіла максимально підтримати камінг-аут MELOVIN, щоб він знав, що не один", – додала Заріцька.
Інтерв'ю з Олександрою Заріцькою: дивіться відео онлайн
Що відомо про камінг-аут MELOVIN
- 5 липня MELOVIN виступив на Atlas Weekend. Наприкінці виступу він поцілував спершу дівчину, а потім хлопця. Після цього співак огорнув себе прапором ЛГБТ. Так він оголосив себе бісексуалом.
- Співак обурився, що телеканал М1 вирізав з ефіру камінг-аут. Представники каналу пояснили, що в ефірі Atlas Weekend не було цього уривку виступу, бо під час затвердження сценічного плану MELOVIN не попередив про його план.
- Український шоу-бізнес бурхливо відреагував на сміливий вчинок артиста. Ведуча М1 Оля Цибульська наголосила, що якби MELOVIN розповів про камінг-аут режисерові М1, все показали б найкращим чином. Натомість Злата Огнєвіч першою з зірок підтримала співака, а Потап потролив MELOVIN і поцілував Позитива на сцені.
- Згодом MELOVIN зізнався, що після камінг-ауту почав отримувати погрози та повідомлення з критикою. Він також заперечив, що оголошення своєї орієнтації було хайпом.