Солістка успішного українського гурту KAZKA Олександра Заріцька назвала себе квір-людиною після того, як співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) зізнався у своїй бісексуальності. Деякі українські ЗМІ неправильно потрактували це, назвавши її людиною нетрадиційної орієнтації.

Важливо Після камінг-ауту MELOVIN: лідерка гурту KAZKA оголосила себе квіром

Олександра Заріцька про те, чому є квір-людиною

Лідерка групи KAZKA пояснила, чому оголосила себе квіром. Артистка зазначила, що підтримує ЛГБТ-спільноту та має безліч друзів нетрадиційної орієнтації.

Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх в образу,

– наголосила Олександра Заріцька.

Співачка підкреслила, що квір-люди "нетрадиційно дивляться на цей світ і так само ставляться до шлюбу". До того ж у сексуальних стосунках вона є гетеросексуальною, але не хоче обмежувати себе.

"Я себе відношу до цих людей через те, що у мене не дуже виходить зустрічатися з хлопцями, але в цьому плані я відкрита людина, і я за свободу в усьому. Заявивши про те, що я квір-людина, я хотіла максимально підтримати камінг-аут MELOVIN, щоб він знав, що не один", – додала Заріцька.

Інтерв'ю з Олександрою Заріцькою: дивіться відео онлайн

Що відомо про камінг-аут MELOVIN