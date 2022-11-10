9 листопада відзначали День української писемності та мови. Символічно, що саме для цього дня телеведуча оприлюднила особливі кадри зі зйомок.
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Леся Нікітюк зіграла роль Лесі Українки
В інстаграмі телеведуча оприлюднила серію фотографій, на яких позує у блузі з ажурним коміром та в довгій чорній спідниці. Також у блогерки була зачіска, як у Лесі Українки. Ці світлини вона зробила під час зйомок у серіалі, який так і не вийшов на екрани через повномасштабну війну. Під фото зірка залишила цитату зі знаменитого вірша Українки Contra spem spero.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У День писемності та мови українські зірки долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Цього року авторкою тексту для радіодиктанту стала режисерка й письменниця Ірина Цілик, а прочитала його акторка Ада Роговцева. У тексті заторкувалась тема рідного дому під час війни.
Що Леся Нікітюк публікує під час війни
- Блогерка показувала, як економить електроенергію з користю для себе. Телеведуча вирішила не витрачати дарма час, коли немає світла, і зробила б'юті-процедури. Нікітюк опублікувала інстаграм-сторіс, де зображена з тканинною маскою на обличчі.
- Більшість часу Нікітюк проводить з рідними у Хмельницькому. Там разом з батьками живе у приватному будинку. Блогерка показала шанувальникам, як її сім'я приготувалася до холодної зими.
- Леся зустрічалась з активістом і блогером Володимиром Золкіним, який проводить інтерв'ю з полоненими окупантами. Вона показала спільні фото й поділилась враженнями.
- Телеведуча відвідувала зруйновану Охтирку. Вона показала подарунки від дітей, що зворушили мережу.
- У липні Леся Нікітюк відновила зйомки свого тревел-проєкту "Ле маршрутка". Після зруйнованої Охтирки вона встигла відвідати Кривий Ріг, де познайомилася з рятувальниками. У їхнє професійне свято зірка опублікувала зворушливий допис зі спільними фото.