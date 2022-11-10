9 листопада відзначали День української писемності та мови. Символічно, що саме для цього дня телеведуча оприлюднила особливі кадри зі зйомок.

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Леся Нікітюк зіграла роль Лесі Українки

В інстаграмі телеведуча оприлюднила серію фотографій, на яких позує у блузі з ажурним коміром та в довгій чорній спідниці. Також у блогерки була зачіска, як у Лесі Українки. Ці світлини вона зробила під час зйомок у серіалі, який так і не вийшов на екрани через повномасштабну війну. Під фото зірка залишила цитату зі знаменитого вірша Українки Contra spem spero.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У День писемності та мови українські зірки долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Цього року авторкою тексту для радіодиктанту стала режисерка й письменниця Ірина Цілик, а прочитала його акторка Ада Роговцева. У тексті заторкувалась тема рідного дому під час війни.

Що Леся Нікітюк публікує під час війни