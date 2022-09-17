У липні Леся Нікітюк відновила зйомки свого тревел-проєкту "Ле маршрутка". Після зруйнованої Охтирки вона встигла відвідати Кривий Ріг, де познайомилася з рятувальниками. У їхнє професійне свято зірка опублікувала зворушливий допис зі спільними фото.

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Леся Нікітюк привітала з Днем рятівника

Я найбільше боюсь не звуків повітряної тривоги, а звуків сирен швидкої і пожежної після повітряної тривоги. Дякую за допомогу! Дякую за врятовані життя! З Днем рятівника,

– привітала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк з рятувальниками з Кривого Рогу / Фото з інстаграму телеведучої

До слова, рятувальники Кривого Рогу зробили Лесі Нікітюк подарунок. Вони вручили телеведучій свою червону каску, на якій написали: "Лесі від 4 караулу ДПРЧ-11 міста Кривій Ріг".

Подарунок Лесі Нікітюк від рятувальників Кривого Рогу / Фото з інстаграму телеведучої

Світлана Тарабарова теж привітала з Днем рятівника

"Ви наша гордість! Ризикуючи собою, ви рятуєте життя і майбутнє цілої країни. Давайте подякуємо в коментарях кожному рятувальнику за відвагу і хоробрість. Будь ласка, бережіть себе", – написала Світлана Тарабарова у своєму інстаграмі й опублікувала відео від ДСНС.