Українська телеведуча Леся Нікітюк днями організувала розіграш. Призом був борщ власного приготування – його можна було отримати за донат на дрон для захисників.

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Леся Нікітюк поспілкувалась з херсонцем

Переможцем розіграшу телезірки став мешканець Херсону. Леся Нікітюк поспілкувалась з хлопцем та пообіцяла, що приготує йому борщ, коли в місто зайдуть ЗСУ.

Переможець поділився, що він та мешканці окупованих територій регулярно видаляють скріншоти чи просто докази переказів коштів для української армії, адже це може грозити їхній безпеці. Однак він у доброму гуморі листувався з Лесею, коли та попросила його почекати "2 – 3 тижні".

Дроном передаси? Чекаю на борщ, доставка "дрон",

– відписав херсонець.



Листування Нікітюк з херсонцем / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, Ігор Кондратюк має родичів, які ще залишаються на окупованих територіях у Херсонській області та чекають на ЗСУ. Він розповів, що у квартири й будинки масово заселяються окупанти.

"Росіяни та іранці, до речі, займають їхні квартири, їхні будинки, не питаючи, де людина, чи виїхала вона. Виламують двері. Спочатку ходили робили обхід, ставили літери Z, коли ще Росгвардія заходила до населеного пункту та перевіряла будинки. Хтось відчиняв, хтось не відчиняв – ламали двері й спокійно йшли. Зараз там масове заселення незаселених житлових приміщень. Або навіть заселених, але не власниками".