Росія намагається зробити цю зиму складною для українців. Терористи завдають ударів, прагнуть залякати. Однак вони ніяк не можуть зрозуміти, що український народ може витерпіти ці труднощі, але ніколи не потерпить неволі.

Дивіться також "Хай засунуть собі в ср*ку": зірковий бомонд емоційно реагує на атаку Києва дронами-камікадзе

Як Леся Нікітюк підготувалася до зими

Оскільки удари по критичній інфраструктурі, перебої з електроенергією та опаленням можливі взимку, українці вже готуються до ймовірної холодної зими. Телеведуча Леся Нікітюк більшість часу проводить з рідними у Хмельницькому. Там разом з батьками живе у приватному будинку. Блогерка показала шанувальникам, як її сім'я приготувалася до холоду.

В інстаграм-сторіс Нікітюк показала, що вже запаслася дровами, купила настільну газову плиту з балоном. Вдома в зірки є камін, який на випадок надзвичайної ситуації буде альтернативним опаленням. Також Леся вже придбала теплу пухову ковдру. Єдине, що залишилося купити – генератор.

Леся Нікітюк підготувалася до зими / Скриншоти інстаграм-сторіс блогерки

Зазначимо, вранці 18 жовтня по всій території України, окрім АР Крим, оголосили повітряну тривогу. У багатьох містах чули потужні вибухи. Ворог атакував ракетами об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема у Києві можливі перебої з електроенергією та водою, а Житомир взагалі залишився без води та світла. На місцях прильотів працюють всі відповідні служби.