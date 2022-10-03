Українська телеведуча Леся Нікітюк зустрілась з журналістом і блогером Володимиром Золкіним. Він бере інтерв'ю у російських полонених окупантів.
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Леся Нікітюк з Володимиром Золкіним
Телеведуча опублікувала спільні фото з активістом, зроблені в "Ле Маршрутці". Леся зізналась, що вражена стриманістю Золкіна.
Впевнена ви знаєте Володимира. Скажу від себе, я дуже вражена його сталевою витримкою, його спокоєм, врівноваженістю, толерантністю. Бо спілкуючись з цією… нечистю, і щоб, ні разу не матюкнутись, не розізлитись, не впи**ячити, це дійсно треба мати залізні нерви!
– поділилась Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк і Володимир Золкін / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк і Володимир Золкін / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Спільні фото Лесі Нікітюк та Володимира Золкіна здивували мережу. Ведуча також поцікавилась у фанів, що вони запитали б окупантів, якби були на місці журналіста. Підписники відповіли:
- "У всіх одне питання "чого приперлися?"";
- "А що їх питати? Поміж очей кулю і все";
- "Не питала б нічого, катувала, і вбивала б кожну сволоту";
- "Як їм спиться і як вони можуть жити після того, що тут роблять? А ще краще спитати в їхніх жінок, як їм лягати в ліжко з вбивцею і гвалтівником дітей";
- "Я б їх не питала, а вбивала на місці";
- "Питань було б багато, але чи є сенс їх питати";
- "Коли вони підуть не нас вбивати, а свого царька скидати?".