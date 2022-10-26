Наша енергетика досі не відновилася після масованих ракетних ударів росіян. Через це у кількох областях вже кілька днів поспіль відбуваються віялові відключення світла. Київ потрапив у список тих міст, де вимушено виключають світло, щоб стабілізувати роботу енергоносіїв.
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Що робить Леся Нікітюк, коли нема світла
Однак українці навіть у таких ситуаціях знаходять позитив. Леся Нікітюк показала, як економить електроенергію з користю для себе. Телеведуча вирішила не витрачати дарма час, коли немає світла, і зробила б'юті-процедури. Нікітюк опублікувала інстаграм-сторіс, де зображена з тканинною маскою на обличчі.
Леся Нікітюк, коли виключають світло / Скриншот інстаграм-сторіс телеведучої
На віялові відключення світла в Україні також відреагував Тарас Цимбалюк. Актор впевнений, що краще пережити зиму без світла, аніж з ненависними росіянами.