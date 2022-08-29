Українська блогерка та ведуча Леся Нікітюк приїхала на Сумщину. Вона відвідала місто Охтирку, що неодноразово зазнавало руйнувань через російських окупантів.

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Леся Нікітюк приїхала в Охтирку

Ймовірно, телеведуча прибула на Сумщину заради зйомок. Та окрім того, вона зустрілась з шанувальниками, серед яких були діти. Леся показала, що поїхала додому не з порожніми руками, а з милими подарунками від шанувальників.

Діти подарували улюблениці солодощі та зворушливі послання, в яких писали, що дуже хочуть знятися в шоу разом з Нікітюк.

Леся Нікітюк в Охтирці / Фото з інстаграм-сторіз

Можливо, Леся Нікітюк саме розпочала зйомки свого раніше розважального проєкту Le Маршрутки. Зірка зізнавалась, що хоче зняти 3 сезон програми, розпочавши з Києва та закінчивши в Ялті.

Нагадаємо, що сам автобус, яким Леся їздила містами, тепер розстріляний, тож невідомо, чи доведеться блогерці замінити транспорт.

Зауважимо, нещодавно Леся Нікітюк випустила колаборацію з Jerry Heil та Emdivity. Зірки презентували трек "Душевно, по-домашньому", яким потролили росіян, що слізно тікали з окупованого Криму після першої "бавовни".