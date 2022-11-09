Цього року День писемності особливий для кожного з нас. Українська мова в час війни стала символом незламності та свободи. Мільйони українців, які все життя розмовляли російською, як нам постійно нав'язували, перейшли на українську.

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9 листопада мережа всіяна привітаннями з Днем писемності та мови, адже це свято вкотре об'єднує всіх, хто щиро любить свою країну. Як вітають відомі люди – дізнавайтеся далі.

Юрій Горбунов

"З Днем української мови та писемності! Наша мова одна з найкрасивіших і наймелодійніших у світі!Українці віками боронять свій духовний скарб, своє ДНК, свою ідентифікацію! Бо це наш щит, наш духовний форпост, наш захист! І скільки б ворог не намагався знищити нас, йому це ніколи не вдасться! Бо українці знають ціну собі та своїй культурі! Розмовляйте українською, думайте українською! Слава великій українській мові і культурі! Слава Україні!"

"З Днем української писемності та мови. В цей день пропоную згадати ваше улюблене слово українською. Останнім часом мені дуже подобається слово "мжичка". Про нього я дізналась лише кілька років тому, мені розповів про нього тато. Мжичка – це такий дрібнесенький дощик, який переходить у туман. Насправді це така холодна, може, іноді і не дуже приємна погода, але коли називаєш її "мжичка", вона одразу асоціюється із чимось кумедним, а на душі стає трохи тепліше. Дуже люблю це слово". Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Роксолана Сирота ROXOLANA (@roxolanas) Євген Клопотенко