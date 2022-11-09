Цього року День писемності особливий для кожного з нас. Українська мова в час війни стала символом незламності та свободи. Мільйони українців, які все життя розмовляли російською, як нам постійно нав'язували, перейшли на українську.
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9 листопада мережа всіяна привітаннями з Днем писемності та мови, адже це свято вкотре об'єднує всіх, хто щиро любить свою країну. Як вітають відомі люди – дізнавайтеся далі.
Юрій Горбунов
"З Днем української мови та писемності! Наша мова одна з найкрасивіших і наймелодійніших у світі!Українці віками боронять свій духовний скарб, своє ДНК, свою ідентифікацію! Бо це наш щит, наш духовний форпост, наш захист! І скільки б ворог не намагався знищити нас, йому це ніколи не вдасться! Бо українці знають ціну собі та своїй культурі! Розмовляйте українською, думайте українською! Слава великій українській мові і культурі! Слава Україні!"
ROXOLANA
"З Днем української писемності та мови. В цей день пропоную згадати ваше улюблене слово українською. Останнім часом мені дуже подобається слово "мжичка". Про нього я дізналась лише кілька років тому, мені розповів про нього тато. Мжичка – це такий дрібнесенький дощик, який переходить у туман. Насправді це така холодна, може, іноді і не дуже приємна погода, але коли називаєш її "мжичка", вона одразу асоціюється із чимось кумедним, а на душі стає трохи тепліше. Дуже люблю це слово".
Євген Клопотенко
"Я став собою на 100%, коли перейшов на українську мову. І ніякі коучі по пошуку свого Я не потрібні. Базовий ти – це твоя мова, ну і їжа, звичайно. То ж давайте продовжувати говорити українською, писати українською, їсти українське, займатись коханням українською (це для ти хто ще не пробував), думати українською, лаятись українською, дякувати нашим захисникам українською. Бо воно таке все справжнє і тепле, коли українською. З Днем української писемності та мови. Цьом".