9 ноября отмечали День украинской письменности и языка. Символично, что именно в этот день телеведущая обнародовала особые кадры со съемок.
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Леся Никитюк сыграла роль Леси Украинки
В инстаграмме телеведущая обнародовала серию фотографий, на которых позирует в блузе с ажурным воротником и в длинной черной юбке. Также у блоггерки была прическа, как у Леси Украинки. Эти фотографии она сделала во время съемок в сериале, который так и не вышел на экраны из-за полномасштабной войны. Под фото звезда оставила цитату из знаменитого стихотворения Украинки Contra spem spero.
Для просмотра всех фото пролистывайте справа:
В День письменности и языка украинские звезды приобщились к написанию радиодиктанта национального единства. В этом году автором текста для радиодиктанта стала режиссер и писательница Ирина Целик, а прочла его актриса Ада Роговцева. В тексте затрагивалась тема родного дома во время войны.
Что Леся Никитюк публикует во время войны
- Блоггерка показывала, как экономит электроэнергию с пользой для себя. Телеведущая решила не тратить зря время, когда нет света, и сделала бьюти-процедуры. Никитюк опубликовала инстаграмм-сторис, где изображена с тканевой маской на лице.
- Большинство времени Никитюк проводит с родными в Хмельницком. Там вместе с родителями живет в частном доме. Блогерка показала поклонникам, как ее семья приготовилась к холодной зиме.
- Леся встречалась с активистом и блогером Владимиром Золкиным, который проводит интервью с пленными оккупантами. Она показала общие фото и поделилась впечатлениями.
- Телеведущая посещала разрушенную Ахтырку. Она показала подарки от детей.
- В июле Леся Никитюк возобновила съемки своего тревел-проекта "Ле маршрутка". После разрушенной Ахтырки она успела посетить Кривой Рог, где познакомилась со спасателями. В их профессиональный праздник звезда опубликовала трогательную корреспонденцию с общими фото.