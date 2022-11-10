9 ноября отмечали День украинской письменности и языка. Символично, что именно в этот день телеведущая обнародовала особые кадры со съемок.

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Леся Никитюк сыграла роль Леси Украинки

В инстаграмме телеведущая обнародовала серию фотографий, на которых позирует в блузе с ажурным воротником и в длинной черной юбке. Также у блоггерки была прическа, как у Леси Украинки. Эти фотографии она сделала во время съемок в сериале, который так и не вышел на экраны из-за полномасштабной войны. Под фото звезда оставила цитату из знаменитого стихотворения Украинки Contra spem spero.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

В День письменности и языка украинские звезды приобщились к написанию радиодиктанта национального единства. В этом году автором текста для радиодиктанта стала режиссер и писательница Ирина Целик, а прочла его актриса Ада Роговцева. В тексте затрагивалась тема родного дома во время войны.

Что Леся Никитюк публикует во время войны