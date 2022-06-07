В інтерв'ю Славі Дьоміну Анатолій Анатоліч по поличках розклав, чому Лобода краще за Ані Лорак, MARUV, Регіну Тодоренко та інших українських артисток, які "пасуться" на Росії й мовчать про війну на Батьківщині. Він навів кілька аргументів, чому українці повинні пробачити ексгастролерці.

До теми Намагаюся не нагліти, – Анатолій Анатоліч назвав суму, яку досі отримує у Франції як біженець

Чому Лобода краще ніж Лорак та інші гастролерки

Шоумен "пройшовся" по всіх популярних українках, які побудували кар'єру на Росії й працювали там після 2014 року: Світлані Лободі, Ані Лорак, Таїсії Повалій, Наташі Корольовій, Лоліті Мілявській, Йолці, MARUV, Анні Дзюбі з дуету Artik&Asti, Анні Сєдоковій, Регіні Тодоренко, Марі Краймбрері, Аліні Островській, Жанні Бадоєвій.

А тепер дайте мені просту відповідь – хто з цієї когорти висловився, що Росія напала на Україну, що почалася війна? Хто з них виїхав з Росії? Хто називає війну війною? Хто з них дає благодійні концерти? Хто з них допомагає фонду Маші Єфросиніної? Хто з них втратив весь свій бізнес у Росії? Хто з них став персоною нон ґрата?

– емоційно запитав Анатолій Анатоліч.

"І я дам маленьку підказку – одна людина з цього списку відповідає усім цим параметрам. І це Лобода", – додав він.

Нагадаємо, раніше Анатоліч пояснював, що позиція Тодоренко гірша, ніж "верески Баскова", бо "мовчання – це заохочення", так її російські фани думають, що "українці перебільшують".

Анатолій Анатоліч з сім'єю та кумою Лободою / Фото з інстаграму дружини шоумена

Не менш цікаво Кум Лободи Анатолій Анатоліч зізнався, чому гастролерка мовчала про війну

Чому українці повинні пробачити Лободі

Ведучий наголосив, що останні п'ять років його кума була номер один на Росії та "всюди, де слухали російську попсу" – у Білорусі, Казахстані, Узбекистані, Туркменістані, інших країнах. За його словами, там вона заробляла великі гроші, і це був "її вибір як артистки та бізнес-вумен". Однак вона ніколи не давала концерти ані в окупованому Криму, ані на підтримку Путіна, ані 23 лютого – у день захисника Вітчизни на Росії, а після наступу на Україну втратила там усе.

Я щасливий, що після 24 лютого мені не доводиться опускати очі в підлогу, коли хтось питає: "А що там твоя Лобода?" Тому що її позиція є максимально проукраїнською,

– переконаний Анатоліч.

"Давайте не намагатися відштовхнути тих, хто зараз хоче бути максимально корисним для нашої країни. Я вважаю це неправильно", – закликав шоумен.

До слова, Анатолій Анатоліч відповів Данилку, який вважає, що сльозливе відео з проханням зупинити війну Лобода зняла з п'ятого дубля: "Я не погоджуюся з Данилком, що це фарс, тому що вона в такому ж стані зі мною розмовляла, так само в соплях і сльозах. Їй немає чого переді мною грати, ми з нею відверті".

Як Лобода підтримує Україну у війні з Росією

На п'ятий день, 28 лютого, співачка записала відео у сльозах, в якому бубніла про "маленьких людей", що не можуть зупинити війну, а лише через місяць, 24 березня, визнала Росію винною в нападі на Україну.

Однак, як запевняє Маша Єфросиніна, на третій день війни Лобода переказала її фонду шалену суму грошей – півтора мільйона гривень.

Артистку хвалив і мер Борисполя, якому вона купила бус і бронежилети з турнікетами ще на півтора мільйона гривень.

У травні Лобода відкрила центр психологічної допомоги для українців, який надаватиме й матеріальну поміч, а на корпоративі в Єревані заявила, що половину всіх гонорарів віддаватиме на відбудову рідного Ірпеня.

Зазначимо, кум Лободи Анатолій Анатоліч підозрює, що їй, як і всім популярним на Росії зіркам, пропонували підтримувати так звану "спецоперацію": "Я впевнений, що з нею була розмова, але не хочу вигадувати, думаю, вона свого часу про це розповість".