Артистка розповіла, що кожного дня отримує багато листів від шанувальників, які розповідають про жахи, що їм довелось пережити під час війни Росії з Україною. Каже, що не може читати їх без сліз, тому вирішила якось допомогти їм і створила центр психологічної допомоги – LOBODA Help Center.

До слова Її прокляли і тут, і в Москві, – Дмитро Танкович заговорив про долю гастролерки Лободи

Разом з командою вона відкрила в Telegram чат-бот, куди можуть звернутись усі охочі та отримувати психологічну допомогу. Також буде організоване реальне місце для зустрічей з психологами. Крім цього в рамках центру допомоги усім постраждалим від війни буде надаватися матеріальна допомога.

"За останні три місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну життя кожного змінилося до невпізнанності. Коли я отримую ваші листи, я читаю їх завжди зі сльозами на очах… Я думала, як я можу ще більше допомогти кожному, допомогти не просто відповіддю на листи, не просто підтримати словом, а допомогти максимально більшій кількості людей. Спілкуватися та допомагати на широкому рівні, залучити професіоналів, з якими працюю сама", – поділилася Лобода.

Як повідомила помічниця Лободи в інстаграм-сторіс, всього за добу до їхнього чат-бота прийшло понад 300 запитів, 40 історій з яких потребують професійної допомоги.



У Лободи запрацював центр психологічної допомоги / Скриншот з інстаграм-сторіс

​Також читайте Вона запізно зрозуміла, – Оля Полякова назвала Лободу лицеміркою

Позиція Лободи до війни в Україні