Артистка розповіла, що кожного дня отримує багато листів від шанувальників, які розповідають про жахи, що їм довелось пережити під час війни Росії з Україною. Каже, що не може читати їх без сліз, тому вирішила якось допомогти їм і створила центр психологічної допомоги – LOBODA Help Center.
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Разом з командою вона відкрила в Telegram чат-бот, куди можуть звернутись усі охочі та отримувати психологічну допомогу. Також буде організоване реальне місце для зустрічей з психологами. Крім цього в рамках центру допомоги усім постраждалим від війни буде надаватися матеріальна допомога.
"За останні три місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну життя кожного змінилося до невпізнанності. Коли я отримую ваші листи, я читаю їх завжди зі сльозами на очах… Я думала, як я можу ще більше допомогти кожному, допомогти не просто відповіддю на листи, не просто підтримати словом, а допомогти максимально більшій кількості людей. Спілкуватися та допомагати на широкому рівні, залучити професіоналів, з якими працюю сама", – поділилася Лобода.
Як повідомила помічниця Лободи в інстаграм-сторіс, всього за добу до їхнього чат-бота прийшло понад 300 запитів, 40 історій з яких потребують професійної допомоги.
У Лободи запрацював центр психологічної допомоги / Скриншот з інстаграм-сторіс
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Позиція Лободи до війни в Україні
- Впродовж останніх 8 років, коли на сході України тривала російсько-українська війна, Світлана Лобода продовжувала працювати у Росії і навіть там жила якийсь час. Вона отримувала російські нагороди та замовчувала війну в Україні.
- З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 вона виступала проти війни, але не називала Росію агресором.
- Вже наприкінці березня зірка почала публічно говорити про те, що Росія напала на Україну. За це її внесли у "чорні списки" російського шоу-бізнесу з низкою інших українських артистів.
- Зокрема вона допомагала українським силам ТРО та відправляла гуманітарну допомогу. Зараз вона проживає за кордоном, але деякі з її родичів залишались тут.