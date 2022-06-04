39-річна Світлана Лобода, яка всі вісім років війни гастролювала Росією, стала там персоною нон ґрата. Їй заборонили в'їзд на 50 років, тож концертів у країні-агресорці більше не буде. Натомість співачку чекають у Вірменії. Вона вперше за три місяці повномасштабного вторгнення вийшла на сцену, але заявила, що розважає єреванців заради України.

До теми "Сльози на очах і мурашки": ексгастролерка Лобода на 100 день війни випустила "Молитву"

З ким Лобода ділитиметься своїми гонорарами

На корпоратив у Єревані Лобода одяглась у кольори українського прапора – у синій жакет і жовту блузу. Для елітної публіки вона виконала свої запальні хіти, зокрема SuperSTAR та "Твои глаза", але пояснила заможним вірменам, чому вона співає для них.

Не дивлячись на те, що у вас свято, у моїй країні, в Україні, в якій я народилася й виросла, сьогодні відбувається війна. Саме тому я не виступала три місяці, саме тому я не давала ні одного концерту,

– розпочала Світлана Лобода.

"Відсьогодні я прийняла для себе рішення, що буду знову концертувати, знову гастролювати, знову виступати й робити те, що в мене найкраще виходить. І буду допомагати своєму місту Ірпінь", – заявила співачка. Вона пообіцяла побудувати там великий дитячий садок для дітлахів, "які ростуть, процвітають і прославляють нашу країну".

З кожного концерту рівно половину я віддаю на допомогу моєму місту,

– пообіцяла Лобода.

Світлана Лобода про війну в Україні на корпоративі в Єревані: відео

Як Лобода допомагає Україні під час війни

На третій день війни, 26 лютого, співачка хоч і не звинуватила Росію у війні в Україні, але перерахувала на рахунок фонду Маші Єфросиніної "шалену суму грошей", яку телезірка витратила на паливо, щоб евакуювати людей.

Наприкінці березня мер Борисполя називав Лободу "справжньою українкою", адже вона передала його місту бус і накупила бронежилетів і турнікетів на 1,5 мільйона гривень.

У травні співачка відкрила центр психологічної допомоги для українців, які постраждали від війни. Її LOBODA Help Center також надаватиме матеріальну допомогу.

Нагадаємо, на початку березня Лободі заборонили виступати на Росії, і лише після цього, 24 березня, вона нарешті визнала, що саме "російські війська вторглися на територію України", вбили тисячі ні в чому невинних людей і зруйнували міста. Після цих слів артистці "прилетіла" заборона на в'їзд на 50 років.