Андрій Данилко дав інтерв'ю російському ютуб-каналу "А поговорить?". Він розповів про життя в часи війни та поділився, що думає про Лободу.
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Андрій Данилко про Лободу
Виконавець висловився про відео артистки, де вона плакала на камеру. Він припустив, що Світлана записала ролик з п'ятого разу.
Я коли бачив тих, що плачуть, мене це дратувало, у мене не було співпереживання. Я бачу цю фальш. Коли ти бачиш цей п'ятий дубль, це мене дратує: "Як я плакала в цьому дублі? Хлопці, давайте ще". Що це таке?
– сказав Данилко.
"Дай Боже, щоб я був не правий, але в мене таке відчуття. Я маю співпереживати людині, а я дивлюсь і думаю – ну що це таке. Така ситуація, коли немає другого стільця. Ти визначся. Бог все бачить", – додав артист.
Зауважимо, лиш нещодавно Світлана Лобода вперше сказала, що українські діти гинуть від російських ракет.