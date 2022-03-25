Весь шоу-біз дратувало, що Світлана Лобода, заслужена артистка України, зі сльозами зверталась до тих, "хто може зупинити цей жах, людей, які вершать долі й можуть зробити так, щоб це пекло закінчилося". Як бачимо, ні слова про Росію, Путіна та Кремль. Лише через місяць вона змінила риторику й вперше озвучила, хто вторгся в її Батьківщину.

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Світлана Лобода вперше звинуватила Росію у війні в Україні

Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово "війна" увійшло в наше життя, у життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України,

– нарешті написала Світлана Лобода.

"Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну щодня, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи і її не зламати жодній армії світу! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу та нашій Землі", – емоційно додала зірка.

Ймовірно, Світлана Лобода зрозуміла, що втрачати їй нічого. Вона й так не вгодила путінському режиму та потрапила у список "неугодних" артистів. Музичний канал RU.TV відмовився від її пісень.

Світлана Лобода про рідних під Києвом

Місяць тому, 24 лютого, Світлана Лобода заявляла, що війна застала її рідних в Україні, в селі під Києвом. У підвалах переховувалися її тато, бабусі, дідусі, сестра, брати, тітки та дядьки. Як з'ясувалося, вони досі там.

Мої родичі, тато, бабуся, досі під Києвом у селі. Наш рідний Ірпінь зруйнований. Пишу та сльози неможливо зупинити,

– зізналась гастролерка.

Скриншот з інстаграму Світлани Лободи

Примітно, що Світлану Лободу підтримав навіть український шоу-біз:

ведучий Анатолій Анатоліч : "Дякую за сміливість";

: "Дякую за сміливість"; режисер і продюсер Олег Боднарчук залишив у коментарях емоджі серця.

Що український шоу-біз казав про Світлану Лободу

Телеведуча Катя Осадча радила їй обрати – кар'єра чи Батьківщина, бо "український паспорт треба заслужити".

радила їй обрати – кар'єра чи Батьківщина, бо "український паспорт треба заслужити". Акторці Ксенії Мішиній стало соромно, що вона пародіювала Лободу на шоу "Ліпсінк батл".

стало соромно, що вона пародіювала Лободу на шоу "Ліпсінк батл". Співачка Анастасія Приходько радила колезі "вгамувати ботокс", який став мігрувати в мозок. На її думку, таких "двож*пих" треба відрізати від України.

радила колезі "вгамувати ботокс", який став мігрувати в мозок. На її думку, таких "двож*пих" треба відрізати від України. Модель Дашу Астаф'єву теж обурювало, що Світлана Лобода "на якійсь пташиній мові сказала про маленьких людей" замість того, щоб визнати, що Росія напала на Україну.

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Повний текст публікації Світлани Лободи:

Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово "війна" увійшло в наше життя, у життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України. Тисячі вбитих, ні в чому невинних людей, десятки тисяч поранених. Зруйновані наші рідні міста та життя, загинула жахлива кількість дітей. Це не дурний сон і не сценарій у жанрі антиутопії – це реальність, з якою неможливо змиритися.

Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну щодня, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи і її не зламати жодній армії світу! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу та нашій Землі!

Мої родичі, тато, бабуся, досі під Києвом у селі. Наш рідний Ірпінь зруйнований. Пишу та сльози неможливо зупинити. Найбільшим фізичним злом є смерть. Найбільшим моральним злом є війна. Яким би страшним не було наше сьогодні, мир — це наше завтра!