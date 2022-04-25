Телеведучий Анатолій Анатоліч не зміг оминути увагою Регіну Тодоренко. Співачка й ведуча з українським паспортом продовжує відмовчуватись про війну, живучи в Росії.

До теми "Тодоренко – дно, Сабуров – дурень": Тарас Цимбалюк пройшовся по зірках, за яких йому соромно

Анатолій Анатоліч про мовчання Регіни

Чоловік розповів, що ще 25 лютого писав Тодоренко, однак не отримав відповіді. Він проаналізував і її дописи в інстаграмі, адже з допомогою своєї великої аудиторії Регіна могла б допомагати українцям чи підтримати їх.

На сторінці Регіни немає закликів зупинити кровопролиття. Дати зелений коридор Маріуполю. Немає закликів закрити небо,

– зазначив Анатоліч.

Телеведучий пояснив, що Регіна Тодоренко має відповідальність перед своєю аудиторією, адже популярність – не лише заробіток на дописах в інстаграмі.

"Популярність – це не лише п'ять тисяч доларів за пост в інстаграмі. Популярність це ще й величезна відповідальність. Відповідальність показувати та розповідати правду, коли з екранів ТБ ллється пропаганда. Популярність – відповідальність вести за собою людей та говорити їм правду, пояснювати, що насправді відбувається. Приховувати язика за білосніжними вінірами – боягузтво та зрада", – додав він.

Читайте також Раміна назвала Регіну Тодоренко пристосуванкою, а її чоловіка – "хамлом і наркоманом"

Чому мовчання – зло

Анатолій Анатоліч зауважив, що мовчання українки Регіни Тодоренко – значно гірше, ніж "верески Баскова чи Канделакі".

Тебе за це й полюбили, що ти така своя, зрозуміла, чесна… У Регіни батьки в Одесі, багато друзів у Києві. В інстаграмі вона підписана на Володимира Зеленського, Антона Птушкіна, Світлану Лободу. На тих, хто щодня говорить про війну. Мовчання — це заохочення. Як ти дивитимешся в очі своїм дітям?

– зауважив Анатоліч.

"Твої підписники з Сизрані, Самари бачать, що в Україні почалася війна… Вони думають, слухайте, я ж підписана на Регіну, а вона українка, у неї батьки в Одесі й вона точно не мовчала б. У Бучі геноцид, убили перше кохання… Ніколи б вона не промовчала. А виявилося, мовчить. Виходить, українці перебільшують", – пояснив він.

Наприкінці Анатолій Анатоліч пригадав, що Регіна має український паспорт, а це – відповідальність та гордість. Та тепер, очевидно, він Тодоренко не потрібен.

Думаю, ти маєш повернути його в Україну. Розумію, сама ти сюди не поїдеш – дуже небезпечно, але ти можеш покласти його у нагрудну кишеню одному з окупантів, які пруть на нашу землю. Не факт, що він доїде до нас цілим, але спробувати можеш,

– сказав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Катя Осадча так само підкреслювала, що зірки, що відмовчуються в Росії, недостойні українського паспорта.