Відома співачка Світлана Лобода нарешті більш розгорнуто прокоментувала війну в Україні. Вона записала відео для російських шанувальників, у якому гірко плакала.

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Світлана Лобода розплакалась у відео

Гастролерка, яка зараз живе в Європі, підтвердила, що останні 4 роки повноцінно працювала в Росії. Попри це вона вирішила розповісти про ситуацію в Україні.

Останні 5 днів – найжахливіше, що відбулось зі мною та моїми рідними, близькими, що живуть в Україні. Я не можу себе зібрати й не розумію, що робити. Я хочу сказати, що в моїй країні відбувається повномасштабна війна. Людей вбивають, люди вимушені ховатися у підвалах, їм нема що їсти, з ними поруч маленькі діти,

– пояснила Світлана Лобода.

Артистка додала, що в Києві залишилась вся її сім'я. Зірка не може забрати близьких до себе, бо через обстріли це небезпечно. Вона попросила впливових людей зупинити це жахіття. Однак жодних звинувачень у бік агресора, очільника Кремля та людей, що відмовчуються у Росії, не пролунало.

"Я вас дуже прошу, ті, хто може зупинити цей жах, адже ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Але є люди, які вирішують долю і можуть зробити так, щоб все це пекло закінчилось. Це глобальна катастрофа для всього світу. Наше життя на волосині. А Україна з кожною секундою втрачає і втрачає людей. Але ж ми всі хочемо миру. Серед моїх підписників 10 мільйонів росіян – я вас дуже прошу, я благаю, давайте всі зупинимося", – сказала Світлана Лобода.

Світлана Лобода про трагедію в Україні:

Нагадаємо, напередодні до російських гастролерок звернулась Катя Осадча. Вона закликала їх не відмовчуватися та розповісти всю правду про війну Росії проти України.

Що відомо про гастролі Лободи

Світлана Лобода – українська співачка, однак попри війну на Донбасі вона не гребувала виступати в Росії, відвідувати окупований Крим та отримувати у Москві нагороди. Також вона виступала на корпоративах та для російських олігархів.

Через постійні виступи в Росії активісти влаштували мітинг в Одесі у 2017 році та змогли скасувати її концерт. Після цього вона так злякалась, що втекла з України та більше не проводила сольників. Щоправда, з'являлась тут на весіллях та вечірках.

У 2021 році Лобода раптово повернулась до України, дала концерт в Одесі та випустила пісню українською та російською мовами. Вона заявила, що "переживає" за свою країну. Останні 2 роки Світлана живе в Європі.

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