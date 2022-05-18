Гастролерці Світлані Лободі знадобився місяць для того, щоб заговорити правду про війну. Анатолій Анатоліч розповів, що зірка тримала мовчання тому, що боялась переслідувань в Росії.

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Анатолій Анатоліч висловився про Лободу

За словами телеведучого та його дружини Юлії, його сім'я зберігає хороші стосунки з кумою, бо вона підтримує Україну та врешті-решт виклала відео, де називає речі своїми іменами.

"Я з нею спілкувався у перші дні війни. Як мені сказав ведучий "Орла та Решки" Євген Синельников, найпопулярніші блогери російські були попереджені про те, що якщо хтось щось не те скаже, почнеться кримінальне переслідування. Стосовно Лободи, я знаю, що це було непросто. В перші дні війни вона виїжджала з Росії. Як я розумію, саме через це вона не могла нічого сказати, тому що була загроза її життю", – пояснив ведучий.

Анатолій Анатоліч вважає, що зараз у Світлани однозначна позиція. Він також додав, що те, що на неї підписані росіяни – дає змогу доносити до цієї аудиторії правду.

Якщо її російська аудиторія, хоча б половина, бачить її пост, де вона пише про те, що українські воїни стоять на захисті України, – це багато про що говорить. Зараз позиція Лободи для мене є абсолютно зрозумілою. Я радий, що вона змогла її озвучити відверто. Я думаю, що вона навряд чи колись ще буде виступати у Росії. Мені так здається,

– поділився телеведучий.



Сім'я Анатоліча з Лободою / Фото з інстаграму зірок

Нагадаємо, Світлана Лобода у перші дні війни знімала відео, однак не визнавала Росію агресором. Лиш через місяць зірка заявила, що мирні люди в Україні гинуть від російських ракет. Згодом стало відомо про її фінансову допомогу країні.

Однак позиція співачки досі не є переконанням для інших українських знаменитостей забувати 8 років мовчання та гастролей на Росії: