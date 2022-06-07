В интервью Славе Демину Анатолий Анатолич по полочкам разложил, почему Лобода лучше Ани Лорак, MARUV, Регины Тодоренко и других украинских артисток, которые "пасутся" на России и молчат о войне на Родине. Он привел несколько аргументов, почему украинцы должны простить экс-гастролершу.

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Почему Лобода лучше Лорака и других гастролерш

Шоумен "прошёлся" по всем популярным украинкам, которые построили карьеру на России и работали там после 2014 года: Светлане Лободе, Ани Лорак, Таисии Повалий, Наташе Королевой, Лолите Милявской, Елке, MARUV, Анне Дзюбе из дуэта Artik&Asti, Регине Тодоренко, Мари Краймбрери, Алине Островской, Жанне Бадоевой.

А теперь дайте мне простой ответ – кто из этой когорты высказался, что Россия напала на Украину, что началась война? Кто из них уехал из России? Кто называет войну войной? Кто из них дает благотворительные концерты? Кто из них помогает фонду Маши Ефросининой? Кто из них потерял весь свой бизнес в России? Кто из них стал персоной нон грата?

– эмоционально спросил Анатолий Анатолич.

"И я дам маленькую подсказку – один человек из этого списка отвечает всем этим параметрам. И это Лобода", – добавил он.

Напомним, ранее Анатолич объяснял, что позиция Тодоренко хуже, чем "визги Баскова", потому что "молчание – это поощрение", так ее российские фаны думают, что "украинцы преувеличивают".

Анатолий Анатолич с семьей и кумой Лободой / Фото из инстаграма жены шоумена

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Почему украинцы должны простить Лободу

Ведущий подчеркнул, что последние пять лет его кума была номер один на России и "везде, где слушали русскую попсу" – в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, других странах. По его словам, там она зарабатывала большие деньги, и это был "ее выбор как артистки и бизнес-вумен". Однако она никогда не давала концерты ни в оккупированном Крыму, ни в поддержку Путина, ни 23 февраля – в день защитника Отечества на России, а после наступления на Украину потеряла там все.

Я счастлив, что после 24 февраля мне не приходится опускать глаза в пол, когда кто спрашивает: "А что там твоя Лобода?" Потому что ее позиция максимально проукраинская,

– убежден Анатолич.

"Давайте не пытаться оттолкнуть тех, кто сейчас хочет быть максимально полезным нашей стране. Я считаю это неправильно", – призвал шоумен.

К слову, Анатолий Анатолич ответил Данилко, который считает, что слезливое видео с просьбой остановить войну Лобода сняла с пятого дубля: "Я не соглашаюсь с Данилком, что это фарс, потому что она в таком же состоянии со мной разговаривала, так же в соплях и слезах. Ей нечего передо мной играть, мы с ней откровенны".

Как Лобода поддерживает Украину в войне с Россией

На пятый день, 28 февраля, певица записала видео в слезах, в котором бубнила о "маленьких людях", которые не могут остановить войну, а только через месяц, 24 марта, признала Россию виновной в нападении на Украину.

Однако, как уверяет Маша Ефросинина, на третий день войны Лобода перевела ее фонду сумасшедшую сумму денег – полтора миллиона гривен.

Артистку хвалил и мэр Борисполя, которому она купила бус и бронежилеты с турникетами еще на полтора миллиона гривен.

В мае Лобода открыла центр психологической помощи для украинцев, который будет оказывать и материальную помощь, а на корпоративе в Ереване заявила, что половину всех гонораров будет отдавать на восстановление родного Ирпеня.

Отметим, кум Лободы Анатолий Анатолич подозревает, что ей, как и всем популярным на России звездам, предлагали поддерживать так называемую "спецоперацию": "Я уверен, что с ней был разговор, но не хочу придумывать, думаю, она в свое время об этом расскажет".