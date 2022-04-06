До початку повномасштабної війни Маша Єфросиніна займала позицію "кожен має право на свою правду". Однак 24 лютого назавжди змінило для неї все.

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Маша Єфросиніна про Дорна та Лободу

Як журналістка, Маша завжди давала можливість співрозмовникам висловити свою думку та позицію. Та 24 лютого все змінилося. Від тоді вона поділяє всіх людей на тих, хто робить щось проти окупантів, і тих, які або нічого не роблять, або просто замовчують цю війну. Є багато людей, які сказали: "Ні війні", поставили чорний квадратик у соцмережах і на цьому їхні протести закінчилися.

А є багато українських артистів, які після початку війни на Донбасі у 2014 році активно розвивали кар'єру в Росії, але зараз долучилися до боротьби з окупантами та допомоги українському народові. Серед них Іван Дорн і Світлана Лобода.

Іван, здається, на другий день розірвав усі контракти та зв'язки з російським ринком. Світлана Лобода третього дня війни перерахувала на рахунок мого особистого фонду шалену суму грошей, завдяки чому ми змогли заплатити за паливо, щоб евакуювати людей. Я не можу зараз оцінювати їх. Не можу,

– сказала Єфросиніна.

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