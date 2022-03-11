Тепер, коли чоловік добрався з сім'єю у безпечне місце, він записав два відеозвернення – українською та російською мовами. У першому він розповів про жахи, які йому довелось з сином пережити за останні 2 тижні через російську агресію.

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Всім привіт! Ми живі, все добре, наскільки це можливо. Ми вирвались завдяки зеленому коридору, вже в безпеці. Але ці 2 тижні – це було справжнє пекло. Авіація, кадирівці, артилерія, зустріч з ворогом у своєму будинку – віч-на-віч…

– сказав режисер "Орла і решки".

Коли він з сином покидали передмістя Києва і проїжджали зруйновані Ірпінь та Бучу, він просив свого сина заплющувати очі, тому що "це занадто складно навіть для психіки дорослого". Поки Євген виїжджав з небезпечного регіону, то був вражений, наскільки згуртованими стали українці – йому бабусі обабіч доріг пропонували теплу їжу та одяг. Тому в нього немає жодних сумнівів, що Україна переможе у війні.

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"Ви так і залишитесь рабами!"

А от у другому відео 40-річний чоловік звернувся до росіян зі сльозами на очах та невимовною злістю. Він заявив, що росіяни – це раби, які підкоряються всього одній людині.

"Ну що, російські друзі! Фу, бл*, як це вульгарно звучить… Ну, що, росіяни, починаєте розуміти, що Україна і Росія – це не одна країна? І що росіяни з українцями – це не один народ? Тому що українці – вільні, і в нашому гімні ми співаємо "за нашу країну душу і тіло положимо". А ви – терпіли і раби одної людинки. Але якщо колись за ваше рабство платити хороші гроші, то зараз – автомобілі закінчаться, гроші закінчаться, якість життя закінчиться. А ви так і залишитесь рабами! А ми вистоїмо, і Україна вистоїть, і розквітне, але ви вже цього не побачите. Вас просто нікуди не випустять. Ласкаво просимо у Північну Корею, тварюки!" – сказав режисер.

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Зазначимо, що ввечері 9 березня Птушкін повідомив, що його другу Євгену разом із сім'єю вдалося евакуюватися. Сусіди режисера, на жаль, загинули від рук окупантів.