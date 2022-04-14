Окупанти знищують все на своєму шляху. Сім'ї телеведучої Анни Панової орки дозволили виїхати в безпечне місце, а в її будинку під Києвом влаштували свій командний пункт.

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Окупанти знищили будинок Анни Панової

На особистій сторінці в інстаграмі ведуча опублікувала фото залишків оселі, яку її коханий з любов'ю майстрував для сім'ї. Він будинку залишилися руїни, шматки іграшкового дитячого візочка, залишки гойдалки.

Анна розповіла, що перші три дні війни почувала там у безпеці. Аж поки не прийшли російські танки. Росіяни дозволили сім'ї виїхати у безпечне місце, а самі облаштували в будинку командний пункт та медчастину.

Дивлюся на ці кадри й не вірю, що тут влітку гралася у надувному басейні наша Мілка. Більше немає родинних фото, на яких ціле життя. Більше немає картин українських художників, які Саша збирав 25 років. Немає сліз. Головне, що ми живі,

– поділилася Панова.

Телеведуча зізналася, що певно ніколи б не хотіла повертатися туди, щоб не бачити того жаху. Але чоловік сказав: "Я вже пустив тут коріння. Як і сад, який я посадив і він уцілів. Тож ми неодмінно все відбудуємо".

Анна Панова показала знищений будинок / Фото з інстаграму ведучої

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