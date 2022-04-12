Перебуваючи на Київщині, російські військові займались не лише звірствами щодо мирного населення, але й мародерством. Виявилось, що вони пограбували дім сестри Ніни Матвієнко.

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Окупанти розвалили дім сестри Ніни Матвієнко

Артистка розповіла, що її сестра всю душу вклала у помешкання. Тоді як військові "другої армії світу" винесли мало не все з дому.

У моєї сестри в Бучі розвалили будинок. Вона тільки купила квартиру, все вклала туди. А ця банда "кадировська" все винесла з дому, до трусів винесла. Голодранці! Я ще такого убожества не бачила. Це звірюки, душогуби,

– сказала Ніна Митрофанівна.

Співачка додала, що була шокована від новини про початок повномасштабної війни. Ніну Матвієнко обурило, що українців стільки років "годували" міфами про братський народ і цинічно напали на країну вночі.

"Якщо чесно, я була здивована. Писали нам, що треба гроші, документи, все скласти. Але щоб так швидко, ще й так схоже на фашистів, що (напали, – Showbiz) вночі. Як бандити, злодії, крадії. Коли я це почула, в мене був такий шок: що ж ви нам казали, що ви брати, що ж ви нас так дурили? За що нас сьогодні нищити, за що ґвалтувати молоденьких дівчаток?" – емоційно висловилась зірка.

Ніна Матвієнко запевнила, що зараз перебуває у безпеці. Тоня Матвієнко разом з донькою переїхала до Португалії, а Арсен Мірзоян служить, щоправда, невідомо, де саме.

Нагадаємо, Ніна Матвнко зберігала хороший гумор навіть переховуючись у бомбосховищі. Звідти вона записувала відео, у якому співала.

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