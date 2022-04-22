Багато українських знаменитостей залишились у столиці на весь період війни. І на це було багато причин: комусь банально не було куди втікати, хтось категорично цього не хотів, а дехто відправив своїх жінок з дітьми, а сам залишився у місті. Про них усіх коротко пропонуємо вам розповісти.

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Довідка: на час війни, за словами міськголови Кличка, з Києва виїхав кожен другий мешкань. Проте люди помалу повертаються місто попри рекомендації утриматись від поїздок через загрозу повторного наступу на регіон. 24 канал просить ретельно думати над тим, чи варто ризикувати та їхати у столицю України найближчим часом.

Володимир Остапчук

Український телеведучий з перших днів війни залишався у столиці разом зі своєю коханою Христиною. Через кілька тижнів після наступу він відправився у лави київської територіальної оборони. Коли Київщину звільнили, він повернувся до звичних буднів. Нещодавно навіть встиг побувати у рідній Умані в батьків, поки Христина відвідувала свого батька за кордоном. Пара обожнює столицю і вважає її своїм рідним домом, тому залишалась тут попри небезпеку.



Володимир Остапчук був лавах тероборони Києва / Фото з інстаграму ведучого

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар перед війною мав запланований візит у рідну Колумбію, і війна в Україні застала його, поки той був за океаном. У перші тижні чоловік залишався там, але згодом прилетів до Польщі, де допомагав українським біженцям у волонтерських пунктах. У той час його ресторани в Києві годували волонтерів, територіальну оборону та військових. Після звільнення Київщини на початку квітня він одразу повернувся в Україну та почав допомагати у столиці чим лише міг. Зараз чоловік волонтерить.



Ектор Хіменес-Браво повернувся в Київ з Польщі / Фото з інстаграму чоловіка

Нікіта Добринін

Український телеведучий Нікіта Добринін перший час війни Росії з Україною проживав неподалік Києва. Незважаючи на те, що постійно йшла битва, його дружина Дарія Квіткова не хотіла покидати місто без чоловіка. На той час Нікіта був у територіальній обороні міста. Але бої не стихали, тому Добринін зібрав усіх рідних та відвіз їх на захід України, а через тиждень повернувся у столицю та знову приєднався до захисників.



Нікіта Добринін двічі вступав у лави ТРО у Києві / Фото з інстаграму ведучого

Юрій Горбунов

Ведучий та чоловік Катерини Осадчої у перші тижні російського наступу вів активну інформаційну боротьбу у соцмережах, проте згодом приєднався до різних волонтерських ініціатив. Він їздив з українськими зірками по військових частинах, містечках, де підіймав дух захисників України. Також він зайнявся волонтерством і вже передав війську чимало необхідних речей. Наразі невідомо, де перебуває Катерина з синами, проте вона теж продовжує інформаційну боротьбу та допомагає знайти українцям загублених рідних. Сам же Юрій повернувся у Київ, де відвідує телевізійні ефіри та допомагає війську.



Юрій Горбунов з українськими військовими / Фото з інстаграму ведучого

Тарас Тополя

Виконавець та лідер гурту "Антитіла" з перших днів війни залишався у Києві, оскільки перед цим підписав контракт на вступ у територіальну оборону міста зі своїми колегами по гурту. Він брав участь у найбільш небезпечних операціях по київському регіону, паралельно даючи інтерв'ю різним українським медіа, зокрема 24 каналу, та світовим агенціям. Зараз чоловіка перевели в інші гарячі точки України, де необхідна допомога. А його рідня – дружина Alyoasha та діти перебувають у батьків у США.



Тарас Тополя з колегами по гурту "Антитіла" / Фото з інстаграму колективу

Тимур Мірошниченко

Телеведучий у перші тижні російського вторгнення виїхав зі столиці з дружиною Інною та дітьми під "свист куль", перебравшись у безпечніше місце. Проте згодом він відправив сім'ю у Німеччину на деякий час, а сам повернувся у Київ на роботу. Тимур також двічі виїжджав за кордон у Польщу за спеціальною процедурою, аби провести благодійні заходи на підтримку України.



Тимур Мірошниченко з колегами у студії програми / Фото з інстаграму "ТЕТ"

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк став одним з найяскравіших представників українського шоу-бізнесу, який не лише встав на захист країни, а й зробив культурний "переворот". Чоловік вступив у територіальну оборону столиці, і в перші дні війни, коли навколо столиці точились бої, він виконав у центрі Києва легендарну пісню та гімн Січових Стрільців "Ой у лузі червона калина", тримаючи в руках автомат. Пісня стала справжнім хітом та заполонила усі соцмережі.

Згодом її зареміксив діджей з ПАР, потім підхопили українські колеги та спільно виконали її в ютубі, а після осколкового поранення Андрія під час мінометного обстрілу ним зацікавився Pink Floyd. Легендарний гурт так надихнувся відвагою виконавця та українським народом, що теж створив власне аранжування української пісні під назвою "Hey Hey Rise Up", яка очолила топ 100 найбільш скачуваних синглів у Великій Британії.



Андрій Хливнюк мав поранення під час обстрілу / Фото з інстаграму співака

Сергій Притула

Український шоумен та волонтер давно готувався до російського вторгнення та відмовлявся від різних розважальних проєктів, передчуваючи загрозу зі сторони Росії. З початку вторгнення він не покидав столицю, а цілодобово працював, аби допомогти військовим зі спорядженням. Його фонд зі збору коштів вважається одним із найпотужніших в Україні через великий кредит довіри українців до чоловіка. Зараз він продовжує волонтерську діяльність та ділиться результатами роботи у соцмережах.



Сергій Притула продовжує волонтерську діяльність / Фото з фейсбуку шоумена