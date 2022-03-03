Триває 8 день російського вторгнення в Україну. Поки у Москві прикриваються "визвольною місією", в Україні гинуть сотні мирних людей, а тисячі залишаються без даху над головою. Російські ракети не оминули й дім Ілони Гвоздьової під Києвом.

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Росіяни розбомбили дім Ілони Гвоздьової

Нашого будинку в Києві більше немає. Що ж ви творите, виродки? Це мирний район, жодних стратегічних об'єктів, просто с*ка, мирне селище з живими цивільними людьми! Путін горітиме в пеклі з усім російським народом,

– емоційно розповіла танцівниця.

"Ми живі, будинок відбудуємо й повільно, але впевнено закатаємо в новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю", – оптимістично додала Ілона Гвоздьова.

Зауважимо, у профілі з 366-тисячною аудиторією танцівниця опублікувала відео з розрухою, яка залишилася під Києвом після російських окупантів. Однак її допис видалили.

Фото з інстаграм-сторіс Ілони Гвоздьової

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Повний текст публікації Ілони Гвоздьової:

Це був наш дім! Що ж ви творите, виродки? Це мирний район, жодних стратегічних об'єктів, просто с*ка, мирне селище з живими цивільними людьми! Путін горітиме в пеклі з усім російським народом. До речі, кримчани привіт. Сподіваюся, тепер ви не розповідатимете мені, що Україна напала сама на себе і розй*бує свої ж будинки.

Ця війна дуже скоро позначиться на ваших життях – ваших дітей та чоловіків заберуть воювати в Україні, ви втратите роботи і на нові влаштуватися не зможете, ви не зможете купити звичну техніку (Iphone вже коштує 5 000 доларів), речі, не зможете подорожувати, закриють ютуб, інстаграм, ви просто перестанете нормально жити!

Досить мовчати! Виходьте та боріться за свої життя та майбутнє своїх дітей. Виходьте на мітинги, поки не ввели воєнний стан у вашій країні.

Ми живі, будинок відбудуємо і повільно, але впевнено закатаємо в новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!

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