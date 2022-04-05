Танцівник Назар Грабар вступив до лав Збройних Сил України. Зараз він зі зброєю в руках захищає наші землі. На жаль, житло чоловіка постраждало від рук окупантів.

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Квартиру Назара Грабара знищили окупанти

Зі сльозами на очах Назар зізнався, що в нього більше немає дому. Назар мав квартиру в Бучі, але російські окупанти, прийшовши в місто, зруйнували її. У домівці актора вони створили свою "базу". Тепер Грабар зі ще більшою ненавистю та злістю відплачуватиме російським загарбникам, які прийшли вбивати український народ.

"У мене більше немає дому. У моєму будинку була база російських солдатів, саме в моїй квартирі. Усе винесли. Але це не найстрашніше. Навколо житлового комплексу лежать тіла молодих людей, таких як я віком, зв'язані та розстріляні. Російські солдати, хоч це навіть не солдати, це просто нікчеми, вони навіть не тварини. Навіть у тварин є співчуття", – емоційно висловився танцівник.

Ви просто, бл*дь, чмо, яке прийшло красти сковорідки, і телевізори, бл*дь, у мирних людей. І людей розстрілювати. І ви називаєте себе другою армією у світі? Та ви що, ви просто, бл*дь, бандити, які б'ють нишком. Ви, с*ка, вже програли цю війну,

– з ненавистю підсумував він.

Назар Грабар про російських окупантів: дивіться відео онлайн

Новини про звірства росіяни в Бучі та інших звільнених містах Київщини розлетілися світом. Тисячі закатованих і вбитих. Серед яких і діти. Україна обов'язково переможе, але ніколи не пробачить.

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