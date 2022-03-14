11 березня під обстрілами їх зміг вивезти з села Констянтин Кястутисович. Він побачив допис Дмитра Гордона, щоб потрібно врятувати композитора.
До слова "У них немає їжі та води": 80-річний композитор Ігор Поклад застряг у підвалі у Ворзелі
"На моє прохання про допомогу надійшло кілька десятків листів від людей, які хотіли взяти участь. І ось сьогодні завдяки Костянтину – справжньому герою, який побачив наше прохання та, ризикуючи життям, поїхав рятувати сім’ю геніального українського композитора – Ігор Дмитрович, Світлана та їхні улюблені собаки у безпеці", – написав Гордон.
"Як вижити і повернутися із пекла…"
Про спасіння цілої сім'ї у своєму фейсбуці також розповіла дружина композитора.
"Я не можу розповісти всього, не можна. Але він той, хто гідний звання Героя України! Про таких людей треба писати книжки! І я напишу! Обов'язково! Костя! Спасибі!" – подякувала жінка та поділилась деталями порятунку та як ціла сім'я жила у підвалі без зв'язку, їжі та води. Вони були переконані, що відсиджування у підвалі затягнеться всього на кілька днів, проте не на 2 тижні.
"Коли я писала перші, майже панічні, пости, ми ще не знали, що на нас чекає попереду. Здається, перші вибухи злякали абсолютно усіх. Впевнена в цьому… А потім був Гостомель, що поруч з нами… І постійний гуркіт гвинтокрилів…І почалося… Тоді я вперше зрозуміла, що таке "Гради". "Смерчі" були попереду… І кляті кадирівці, падли… "– розповіла жінка.
Згодом окупанти зайшли у Микуличі, Немішаєве, в Бучу, а потім вже у Ворзель.
Вони перли на своїх танках, БТРах, БМП. Зверху сиділи мерзоти з автоматами. Тоді ми ще не розуміли, що автоматна черга десь поруч – це чиєсь обірване життя. Вони стріляли по всьому, що ворушиться… Ховалися за домами мешканців, в'їжджаючи впритул на своїх танках. Так вони ховалися від артилерії…І ось тоді почалося справжнє пекло,
– сказала жінка.
Обстріли Ворзеля не припинялись. Світлана каже, що нічого жахливішого у своєму житті не чула. Тільки-но наші ЗСУ їх знищували, як на ранок приходила нова колона. У перервах між боями сім'я вилазила зі сховища, намагалась із кимось зв'язатись, проте марно. Першим зникло світло, потім вода, потім інтернет і зв‘язок. Останнім зник газ. Генератор лише інколи підтримував життєдіяльність.
Згодом зробили гуманітарний коридор, завдяки якому вдалось виїхати сусідам Покладів. Вони самі цього не зробили, тому що собак в автобуси не пускали, а на своєму транспорті це було нереально, бо не було бензину і розрядився акумулятор. А якщо йти до пункту збору, то потрібно було подолати 2 кілометри, а для Ігоря та мами Світлани – це було надскладно.
Останнім порятунком стали 300 грамів бензину, завдяки яким вдалось завести генератор і зарядити телефон. Ось тоді Світлана побачила, що сім'ю намагаються врятувати добровольці. Вона зібрала найнеобхідніші речі, вивела з підвалу рідних і десь за чотири години до них приїхав Констянтин.
Всадили Ігоря, маму, Бусю і почали молитися… Ми їхали самі, без колони. Через три блок-пости орків… Заплакала я вже на нашому, коли прапор український побачила. Ці дні я запам‘ятаю на все життя… Ці найжахливіші дні в житті… І молитися за всіх, хто молився за нас, теж буду все життя… Ви прочитали історію "Як вижити і повернутися із пекла…"
– підсумувала дружина Ігоря Поклада.
- Зазначимо, що Ігор Поклад – український композитор та опермейстер, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України. За своє життя написав понад 150 пісень та музику до більш ніж 10 фільмів. Його композиції виконували Ніна Матвієнко, Дмитро Гнатюк, Назарій Яремчук, Руслана, Тіна Кароль та інші.