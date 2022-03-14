11 березня під обстрілами їх зміг вивезти з села Констянтин Кястутисович. Він побачив допис Дмитра Гордона, щоб потрібно врятувати композитора.

До слова "У них немає їжі та води": 80-річний композитор Ігор Поклад застряг у підвалі у Ворзелі

"На моє прохання про допомогу надійшло кілька десятків листів від людей, які хотіли взяти участь. І ось сьогодні завдяки Костянтину – справжньому герою, який побачив наше прохання та, ризикуючи життям, поїхав рятувати сім’ю геніального українського композитора – Ігор Дмитрович, Світлана та їхні улюблені собаки у безпеці", – написав Гордон.

"Як вижити і повернутися із пекла…"

Про спасіння цілої сім'ї у своєму фейсбуці також розповіла дружина композитора.

"Я не можу розповісти всього, не можна. Але він той, хто гідний звання Героя України! Про таких людей треба писати книжки! І я напишу! Обов'язково! Костя! Спасибі!" – подякувала жінка та поділилась деталями порятунку та як ціла сім'я жила у підвалі без зв'язку, їжі та води. Вони були переконані, що відсиджування у підвалі затягнеться всього на кілька днів, проте не на 2 тижні.

"Коли я писала перші, майже панічні, пости, ми ще не знали, що на нас чекає попереду. Здається, перші вибухи злякали абсолютно усіх. Впевнена в цьому… А потім був Гостомель, що поруч з нами… І постійний гуркіт гвинтокрилів…І почалося… Тоді я вперше зрозуміла, що таке "Гради". "Смерчі" були попереду… І кляті кадирівці, падли… "– розповіла жінка.

Згодом окупанти зайшли у Микуличі, Немішаєве, в Бучу, а потім вже у Ворзель.

Вони перли на своїх танках, БТРах, БМП. Зверху сиділи мерзоти з автоматами. Тоді ми ще не розуміли, що автоматна черга десь поруч – це чиєсь обірване життя. Вони стріляли по всьому, що ворушиться… Ховалися за домами мешканців, в'їжджаючи впритул на своїх танках. Так вони ховалися від артилерії…І ось тоді почалося справжнє пекло,

– сказала жінка.

Обстріли Ворзеля не припинялись. Світлана каже, що нічого жахливішого у своєму житті не чула. Тільки-но наші ЗСУ їх знищували, як на ранок приходила нова колона. У перервах між боями сім'я вилазила зі сховища, намагалась із кимось зв'язатись, проте марно. Першим зникло світло, потім вода, потім інтернет і зв‘язок. Останнім зник газ. Генератор лише інколи підтримував життєдіяльність.

Згодом зробили гуманітарний коридор, завдяки якому вдалось виїхати сусідам Покладів. Вони самі цього не зробили, тому що собак в автобуси не пускали, а на своєму транспорті це було нереально, бо не було бензину і розрядився акумулятор. А якщо йти до пункту збору, то потрібно було подолати 2 кілометри, а для Ігоря та мами Світлани – це було надскладно.

Останнім порятунком стали 300 грамів бензину, завдяки яким вдалось завести генератор і зарядити телефон. Ось тоді Світлана побачила, що сім'ю намагаються врятувати добровольці. Вона зібрала найнеобхідніші речі, вивела з підвалу рідних і десь за чотири години до них приїхав Констянтин.

Всадили Ігоря, маму, Бусю і почали молитися… Ми їхали самі, без колони. Через три блок-пости орків… Заплакала я вже на нашому, коли прапор український побачила. Ці дні я запам‘ятаю на все життя… Ці найжахливіші дні в житті… І молитися за всіх, хто молився за нас, теж буду все життя… Ви прочитали історію "Як вижити і повернутися із пекла…"

– підсумувала дружина Ігоря Поклада.