Україна підкорила фінал Євробачення-2021 виступом Go_A: відео

Український гурт Go_A вкотре показав у фіналі Євробачення-2021, що він гідний перемоги. Українці виступали під номером 19 з піснею SHUM. Як колектив запалив сцену конкурсу та зірвав оплески залу – дивіться далі.

Ще під час репетицій та першого півфіналу Євробачення-2021 виступ Go_A обговорювала уся Європа. Іноземців вразила постановка та текст української пісні SHUM ("Шум"), якій вже понад тисячу років. Хоч українці виступали поряд з лідерами букмекерських прогнозів – Францією та Італією, але їм вдалось "втримати планку" та вразити усіх в залі та за телеекранами.

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Євробачення 2021 Україна – Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн

На сцені Євробачення-2021 у Роттердамі, Нідерланди, солістка гурту Катерина Павленко одягнула традиційну зелену шубу, про яку згадує у своїй пісні. Її образ також був доповнений шкіряним корсетом та спідницею, а також стильними прикрасами на руках. Музиканти були одягнені у білі костюми. Вся постановка супроводжувалась яскравими анімаціями та декораціями, а сюжет будувався навколо "закликання Шума" у стилі веснянки.



Виступ Go_A у фіналі Євробачення-2021 / Фото Getty Images

за український гурт Go_A на Євробаченні ви можете за номером 7576.

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