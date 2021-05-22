Еще во время репетиций и первого полуфинала Евровидения-2021 выступление Go_A обсуждала вся Европа. Иностранцев поразила постановка и текст украинской песни SHUM ("Шум"), которой уже больше тысячи лет. Хоть украинцы выступали наряду с лидерами букмекерских прогнозов – Францией и Италией, но им удалось "удержать планку" и поразить всех в зале и перед телеэкранами.
Стоит увидеть Украинская группа Go_A вызвала фурор в первом полуфинале Евровидения-2021: видео
Евровидение 2021 Украина – Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн
На сцену Евровидения-2021 в Роттердаме, Нидерланды, солистка группы Екатерина Павленко надела традиционную зеленую шубу, о которой вспоминает в своей песне. Ее образ был дополнен кожаным корсетом и юбкой, а также стильными украшениями на руках. Музыканты были одеты в белые костюмы. Вся постановка сопровождалась яркими анимациями и декорациями, а сюжет строился вокруг "призвания Шума" в стиле веснянки.
Выступление Go_A в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images
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Что известно о выступлении Go_A на Евровидении-2021
- С первых дней пребывания группы Go_A в Роттердаме ими заинтересовались европейцы и букмекеры. Если месяц назад артисты находились на 18 строчке рейтинга букмекеров, то после первой репетиции их переместили на 8 позицию. А после первого полуфинала – на четвертую. Сейчас Go_A размещены на 4 месте.
- Также после первой репетиции на сцене Ahoy Arena группа занимала третье место в трендах ютуба и получала в комментариях тысячи положительных отзывов со всего мира.
- Такую же реакцию коллектив получил после первого полуфинала Евровидения. Тогда в первые сутки после выступления они заняли первое место в трендах украинского ютуба, третье место – в литовском и российском, пятое – в исландском, шестое – в австрийском.
- Несмотря на успех Go_A, коллектив постигло немало испытаний: их выступление на конкурсе было под угрозой из-за подозрения на COVID-19 у Екатерины Павленко, но результат ПЦР-теста, к счастью, был отрицательным. Также команду Суспільного, которая готовила группу к Евровидению, обвинили в плагиате постановки номера.