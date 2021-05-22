Ще під час репетицій та першого півфіналу Євробачення-2021 виступ Go_A обговорювала уся Європа. Іноземців вразила постановка та текст української пісні SHUM ("Шум"), якій вже понад тисячу років. Хоч українці виступали поряд з лідерами букмекерських прогнозів – Францією та Італією, але їм вдалось "втримати планку" та вразити усіх в залі та за телеекранами.
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Євробачення 2021 Україна – Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн
На сцені Євробачення-2021 у Роттердамі, Нідерланди, солістка гурту Катерина Павленко одягнула традиційну зелену шубу, про яку згадує у своїй пісні. Її образ також був доповнений шкіряним корсетом та спідницею, а також стильними прикрасами на руках. Музиканти були одягнені у білі костюми. Вся постановка супроводжувалась яскравими анімаціями та декораціями, а сюжет будувався навколо "закликання Шума" у стилі веснянки.
Виступ Go_A у фіналі Євробачення-2021 / Фото Getty Images
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Що відомо про виступ Go_A на Євробаченні-2021
- З перших днів перебування гурту Go_A у Роттердамі ними зацікавились європейці та букмекери. Якщо місяць тому артисти перебували на 18 сходинці рейтингу букмекерів, то після першої репетиції їх перемістили на 8 позицію. А після першого півфіналу – на четверту. Зараз Go_A розміщені на 4 місці.
- Також після першої репетиції на сцені Ahoy Arena гурт займав третє місце у трендах ютубу та отримував у коментарях тисячі позитивних відгуків з усього світу.
- Таку ж реакцію колектив отримав після першого півфіналу Євробачення. Тоді у першу добу після виступу вони зайняли перше місце у трендах українського ютубу, третє місце – у литовському та російському, п'яте – в ісландському, шосте – в австрійському.
- Незважаючи на успіх Go_A, колектив спіткало чимало випробувань: їхній виступ на конкурсі був під загрозою через підозру на COVID-19 у Катерини Павленко, але результат ПЛР-тесту, на щастя, був негативним. Також команду Суспільного, яка готувала гурт до Євробачення, звинуватили у плагіаті постановки номеру.