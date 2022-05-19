Міка Ньютон відчувала, що буде війна, і закликала рідних готуватися до цього. Зараз артистка виступає на благодійних концертах у США, щоб зібрати кошти для України. Мріє приїхати на батьківщину, щоб побачити з родиною.

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Міка Ньютон про приїзд в Україну

Я приїду в Україну. Думаю про це щодня. Хочу провідати сестричку та інших українців. Думала, може побуду в Україні, буду волонтером, що робитиму в США? Але тут також є робота, тому поки співатиму тут, буду збирати кошти, передаватиму додому,

– поділилася Ньютон.

Артистка додала, що як українка робить все для того, щоб допомогти. Вона активно співпрацює з волонтерами. Зокрема з тими, які зараз перебувають в Польщі. Міка зізналася, що її ціль – допомогти матерям, які з дітьми вимушено виїхали до Польщі.

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