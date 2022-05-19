Мика Ньютон чувствовала, что будет война и призвала родных готовиться к этому. Сейчас артистка выступает на благотворительных концертах в США, чтобы собрать деньги для Украины. Мечтает приехать на родину, чтобы увидеть семью.

Читайте также У вас есть возможность уехать в другие страны, – Ньютон о Лораке и Тодоренко, которые молчат о войне

Мика Ньютон о приезде в Украину

Я приеду в Украину. Думаю об этом каждый день. Хочу навестить сестренку и других украинцев. Думала, может, побуду в Украине, буду волонтером, что буду делать в США? Но здесь тоже есть работа, поэтому пока буду петь здесь, буду собирать средства, буду передавать домой,

– поделилась Ньютон.

Артистка добавила, что как украинка делает все, чтобы помочь. Она активно сотрудничает с волонтёрами. В частности, с теми, которые сейчас находятся в Польше. Мика призналась, что ее цель – помочь матерям, которые с детьми вынужденно выехали в Польшу.

Украинские звезды возвращаются в Украину