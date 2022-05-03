У Польщу MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) виїхала не як біженка. У Варшаві живе її мама, яка весь цей час допомагала з сином. Однак співачці важко давалася розлука з чоловіком Сергієм Середою, тож вона на свій страх і ризик повернулася в Україну.
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MamaRika повернулася в Україну з 9-місячним сином
Артистка не зізналася, в якому місті чи регіоні країни перебуває, але показала, що вже зустрілася з коханим. У понеділок, 2 травня, вони удвох вони відсвяткували 9 місяців сина Давида.
Я не витримала і повернулася в Україну, на рідну землю, в обійми коханого... Після 1,5 місяця розлуки возз'єднанням нашої сім'ї, ми святкували 9 місяців Давидика. Насолоджуємося кожною миттю разом,
– розповіла MamaRika.
Крім того, співачка анонсувала, що вже 4 травня на її фанів чекає прем'єра "довгожданної, вистражданої пісні про найважливіше". Схоже, новий трек буде про розставання з рідними.
MamaRika з чоловіком Сергієм Середою і сином Давидом: фото
Як MamaRika виїжджала за кордон з маленьким сином
- Війна застала зіркове подружжя у приватному будинку біля Гостомеля. Від потужних вибухів у них "тремтіли не тільки вікна, але й стіни", тож 27 лютого MamaRika та Сергій Середа виїхали в Одесу.
- Звідти комік вивіз дружину до кордону з Молдовою, де вона п'ять днів жила у напівпокинутому будинку з сином. Цей дім винаймали друзі співачки. Згодом вона вирвалася до Румунії, де сіла на літак до Варшави.
- MamaRika важко переживала розлуку з чоловіком. Вони з Сергієм щовечора розмовляли по відеозв'язку – "затерли екрани телефонів". Найбільш боляче артистка переживала те, що коханий не бачить, як росте син.