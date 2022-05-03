У Польщу MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) виїхала не як біженка. У Варшаві живе її мама, яка весь цей час допомагала з сином. Однак співачці важко давалася розлука з чоловіком Сергієм Середою, тож вона на свій страх і ризик повернулася в Україну.

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MamaRika повернулася в Україну з 9-місячним сином

Артистка не зізналася, в якому місті чи регіоні країни перебуває, але показала, що вже зустрілася з коханим. У понеділок, 2 травня, вони удвох вони відсвяткували 9 місяців сина Давида.

Я не витримала і повернулася в Україну, на рідну землю, в обійми коханого... Після 1,5 місяця розлуки возз'єднанням нашої сім'ї, ми святкували 9 місяців Давидика. Насолоджуємося кожною миттю разом,

– розповіла MamaRika.

Крім того, співачка анонсувала, що вже 4 травня на її фанів чекає прем'єра "довгожданної, вистражданої пісні про найважливіше". Схоже, новий трек буде про розставання з рідними.

MamaRika з чоловіком Сергієм Середою і сином Давидом: фото

Як MamaRika виїжджала за кордон з маленьким сином