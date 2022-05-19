Про повномасштабне російське вторгнення почали говорити за декілька місяців до того, як воно почалося. Міка Ньютон слідкувала за всіма новинами в США і дуже хвилювалася.

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Як Міка Ньютон відчула, що буде війна

Виконавиця розповіла, що в Сполучених Штатах Америки зазвичай подають новини і все, а про російське вторгнення говорили багато, постійно з'являлася нова інформація, що насторожувало. Тому, читаючи новини, Міка закликала рідних готуватися до війни.

Ви підготуйте документи, раптом доведеться бігти. Просила піти до лікарів, щоб перевірити здоров'я, бо може бути війна. Всі мені казали: "Ти дурна, що ти таке говориш? Все в нас буде добре, ми на заході України, нас ніхто не чіпатиме",

– пригадала артистка.

Але погане передчуття в Ньютон залишалося. Вранці 24 лютого вона прокинулася та побачила новини, що Росія все-таки розпочала війну. Викликало хвилювання й те, що сестра Міки служить в Збройних Силах України.

Моя сестричка вже 24 роки служить в ЗСУ. Має звання майора. Ми про це ніколи не говорили, але вона залишилася вдома, тому потрібно було вирішувати, де буде її донька. Чоловік сестри – полковник, зараз на передовій,

– поділилася співачка.

Виконавиця зізналася, що подробиць щодо війни Росії проти України від сестри та її чоловіка не дізнавалася. Ньютон звернулася до шанувальників з України й закликала не розповідати про всі події, які стаються в нашій країні, в мережі: "Коли щось вибухнуло, то не пишіть одразу про це в інтернеті. Російська розвідка лише мріє про те, щоб давали таку інформацію".