Українська співачка Світлана Тарабарова також повернулась додому. Зіркова сім'я живе в селі Дмитрівка, що неподалік від Гостомеля.

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Світлана Тарабарова повернулась додому

Виконавиця опублікувала зворушливе відео, в якому показала дорогу додому. Також туди потрапили кадри з самого будинку, де співачка гралась з донькою Марією.

Світлана Тарабарова лаконічно прокоментувала повернення. Вона також розповіла, що її дім уцілів.

Я і не думала, що колись переживу такі емоції… Ми вдома. Дім цілий. Пощастило,

– поділилась зірка.

Дорога додому Світлани Тарабарової: дивіться відео

Нагадаємо, ще зранку 24 лютого зіркова сім'я виїхала зі свого дому, що в Дмитрівці. Це село розташоване неподалік від Гостомельського аеропорту, тому там були потужні вибухи від самого початку повномасштабного вторгнення. Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми втекла на захід України, провівши у дорозі 34 години.

Хто ще з зірок повернувся додому