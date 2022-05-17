Через війну сотні тисяч жінок з дітьми виїхали за кордон. Не стали винятком і зіркові матусі, серед яких Ілона Гвоздьова. Щоб вберегти сина та доньку хореографиня 2 місяці пробула в Італії.

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Ілона Гвоздьова повернулася в Україну

Танцівниця мріяла про повернення додому, однак хвилювалася за дітей. Коли з Київщини вигнали окупантів, повітряні тривоги стали рідшими, Ілона прийняла рішення повернутися додому, до чоловіка.

У мережі вона опублікувала серію зворушливих фотографій, на яких показала зустріч з коханим. Діти Гвоздьової – донька Валерія та син Домінік дуже скучили за татком, тому радості під час їхньої зустрічі не було меж. Чоловік Ілони – Іван також щиро усміхався та міцно обіймав дітей.