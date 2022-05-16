Даша Квіткова разом з сином переховувалась від війни у Києві, але коли залишатись там було все небезпечніше, вони поїхали на захід України. Але днями прийняли рішення повернутись додому.

До слова "Ми прагнемо створювати, а не руйнувати": Ахтем Сеітаблаєв про особливість української нації

Даша Квіткова з чоловіком повернулась додому

Як розповіла блогерка, їхній шлях до Києва пройшов "не без приколів".

Спочатку ми виїхали, а через 2 з половиною години згадали, що забули сумку з документами, тому повертались,

– поділилась Даша.

Зіркова сім'я прибула до Києва о 12:30 ночі. Через те, що в цей час вже діяла комендантська година – їх зупиняли й перевіряли.

Даша Квіткова додала, що дорога додому не була позбавлена як приємностів, так і негативних моментів. Зокрема, весь шлях їх супроводжувало сонце, але біля Житомирської траси їм довелось спостерігати "наслідки" перебування там російської армії.

Ми їхали мимо Житомирської траси, бачили все, що згоріло, міст, який підірвали, танки й т.д. Не знімали. Тому що ми були просто у жаху. Були сльози на очах та мурашки по тілу. Це просто якесь пекло на землі,

– зізналась блогерка.

Даша Квіткова з чоловіком і сином приїхала до Києва / Фото з інстаграм-сторіз

Хто з зірок також повернувся додому