Для зйомки на безлюдному пляжі зіркові мама й донька обрали однакові вбрання. Оля Полякова і Маша позували в суцільних оксамитових купальниках чорного кольору. Їхньою родзинкою стало глибоке декольте з прозорою вставкою, яке дозволило співачці продемонструвати свої апетитні форми.
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Артистка позувала у трендових сонцезахисних окулярах, а волосся зібрала у високий хвіст. Натомість Маша розпустила розкішне довге волосся, повернувши природній колір після того, як зіркова мама самостійно пофарбувала її в яскраво-рудий.
Варто зазначити, як в 37-річної Олі Полякової, так і в її 16-річної доньки розкішні фігури. Вони похизувалися довгими ніжками, яким заздрять чимало колег співачки, та стрункими тілами.
Оля Полякова з донькою Машею / Фото з інстаграму співачки
Оля Полякова з донькою Машею / Фото з інстаграму співачки
Оля Полякова з донькою Машею / Фото з інстаграму співачки
Оля Полякова з донькою Машею / Фото з інстаграму співачки
Додамо, це не вперше Оля Полякова фотографується в однакових купальниках зі старшою донькою. Під час відпочинку на Мальдівах у січні цього року вони позували в суцільних червоних купальниках на широких бретелях.