Популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилася новим миловидним кадром, де позує з донечкою Марією. Публікацію зірка зробила з нагоди маленького свята. У вівторок, 23 березня, дівчинці виповнюється 6 місяців.

Світлана Тарабарова є однією з найвідоміших матусь в українському шоу-бізнесі. Вона ще не показала обличчя доньки, проте активно публікує фото з нею в мережі.

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Нове фото Світлани Тарабарової з донькою

Артистка поділилася з прихильниками радісною новиною. У її сім'ї свято, адже маленькій Марії виповнилося 6 місяців. Світлана поширила знімок, де позує разом із крихіткою, тримаючи її на руках. Маленька красуня одягнена у красиву рожеву спідничку та сіро-рожеву кофту. Світлана одягнула білу блузку, волосся зібрала у хвіст і зробила на обличчі легкий макіяж.

Матуся ніжно пригорнула Марійку до себе та мило усміхалася. Вона щаслива насолоджуватися кожним моментом, який проводить разом із малечею.

Дякую, сонечко, що ти в мене є. 6 місяців крихітці Марії. 6 місяців солодких обіймів, недоспаних ночей та слів від Івана: "Сестричко, не плач". Дякую друзі, що з вами я розділяю такі знакові моменти життя. Ви найкращі,

– написала в публікації Тарабарова.

Підписники співачки долучилися до привітань та залишають багато приємних слів у коментарях.