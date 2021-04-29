Знаменита сім'я мріяла про відпочинок на узбережжі океану і вже насолоджується теплими сонячними днями в райському куточку планети. Щодня Христина та Григорій тішать багатотисячну аудиторію прихильників новими фотографіями з відпустки.

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Христина Решетник з синами на яхті

Щоб урізноманітнити відпочинок на острові, батьки вирішили організувати водну прогулянку на яхті. Серед океану сини подружжя – Дмитро, Іван і маленький Олександр були неймовірно щасливими. Цей яскравий момент на палубі яхти зазнімкував Григорій.

Христина для такої прогулянки обрала фіолетовий пляжний костюм. На шиї в неї красувалася кольорова хустка, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

Наші три продовження! Іван з Дмитром шукають дельфінів, Саша, як завжди, в нірвані. В шоку, куди його постійно везуть, але радий, що разом із нами,

– написала в публікації зіркова матуся.



Христина Решетник з синами на Мальдівах / Фото з інстаграму Христини Решетник

У коментарях прихильники Решетник висловлюють компліменти багатодітній матусі та її нащадкам.