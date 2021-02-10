Популярна українська співачка Світлана Тарабарова з дитинства привчає сина до чистоти. Вона показала шанувальникам, як разом з маленьким Іваном прибирає.

Світлана Тарабарова продовжує ділитися з шанувальниками новинами з особистого життя. Днями зіркова матуся показала, як з первістком пилососила у заміському будинку.

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Світлана Тарабарова прибирає з сином

Артистка нещодавно переїхала у новий заміський будинок, тому побутових справ стало більше. У прибиранні їй вже допомагає первісток Іван. Він разом із матусею пилососив, а вона показала ці милі миті прихильникам.

Для прибирання Світлана одягнула джинсовий комбінезон та коричневі домашні тапки. Яскраве волосся зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж. Маленький Іван позував поруч з найріднішою у стильних штанах, білій майці та бежевій сорочці.

Судячи з фото, хлопчикові дуже подобається прибирати та допомагати своїй матусі.