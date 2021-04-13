Українська співачка Alyosha насолоджується материнством. Минулого року вона втретє стала мамою, народивши доньку Марію. Днями поділилася миловидним роликом, де показала, як дівчинка стрибає.

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) зараз більшість часу приділяє вихованню дітей. У мережі вона рідко оприлюднює сімейні кадри, тому будь-яка публікація викликає неабиякий ажіотаж та активні обговорення серед підписників.

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Відео з донькою Alyosha

На ролику, який знаменитість поширила в мережі, її донечка зображена вдома. Маленька Марія весело стрибає на спеціальній іграшці. Крихітка щаслива, таке заняття їй дуже подобається.

Обличчя донечки Олена ще не наважилася показати. Наразі вона тримає сімейне життя якомога далі від сторонніх очей і лише інколи ділиться з підписниками цікавими знахідками серед товарів для дітей.

Цікава річ для того, щоб маля стрибало. Марія дуже задоволена! І я рада, що вона не на руках,

– написала в публікації Alyosha.

У коментарях деякі з підписників зазначають, що така іграшка може бути небезпечною для дитини та в майбутньому негативно вплинути на її здоров'я. Однак, Марія грається під наглядом матусі, тому таке хвилювання не завжди доречне.

Є й ті фоловери, які звернули увагу саме на рідкісні кадри дівчинки та зазначають, що вона дуже виросла.