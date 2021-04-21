Сім'я зупинилася у розкішній триповерховій віллі на території 5-зіркового готелю в Анталії. Оля Полякова показала, що з ненькою і доньками вона насолоджуються смачними сніданками, морем, сонячними днями та збирається на дівочі посиденьки. Від такої відпустки співачка у захваті, адже вона майже рік не бачила маму та ніколи не відпочивала без чоловіка Вадима.

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"Я ніколи не відпочивала в дівочій компанії – ні з подругами, ні навіть з друзями. Тільки з сім'єю. Я так була завантажена роботою, що відпочинок з сім'єю для мене був єдиним шансом провести з ними час. Цей відпочинок теж з родиною, але замість чоловіка – мама, яку я не бачила майже рік через локдаун", – поділилася Оля Полякова.

Для дівич-вечора в Туреччині артистка обрала легку червоно-чорну мінісукню, зробила ніжний макіяж та елегантно вклала довге волосся. Старша донька зірки Марія одягла стильний комбінезон з квітковим принтом – мініспідницю та топ з оголеними плечима, тоді як молодша Аліса позувала в м'ятному худі.

Чи не найбільше компліментів від користувачів отримала мама Олі Полякової. Для посиденьок вона підібрала пудрове худі та білу кофту. Не забула жінка й про макіяж з акцентом на губи. Шанувальники співачки не приховували свого захвату та зізналися, що мама Полякової виглядає як її сестра чи подруга.

"Олю, скільки мамі років? Вона виглядає на 45, не більше";

"Має гарний вигляд, у нас час це рідкість";

"Мама дуже красива і так молодо виглядає";

"Які ви всі красиві. Всі як сестри, а не три покоління";

"Мама? Я думала подружка".

Нагадаємо, востаннє Оля Полякова була на відпочинку за кордоном наприкінці березня. Тоді вона не розсекречувала місце відпустки, а лише ділилася новими фото з донькою, на яких вони позували в купальниках.