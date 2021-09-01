Батько Брітні Спірс за відмову від опікунства вимагає 2 мільйони доларів

Американська співачка Брітні Спірс має заплатити батькові 2 мільйони доларів, щоб він офіційно відмовився від опікунства над нею. Адвокат виконавиці вважає такі дії з боку батька вимаганням.

Справа з опікунством над Брітні Спірс продовжується. 39-річна артистка досі перебуває під опікою тата.

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Батько Брітні Спірс вимагає 2 мільйони доларів

Джеймс Спірс погодився відмовитися від опікунства, однак зажадав за це 2 мільйони доларів. Адвокат співачки Меттью Розенгарт пояснив, що чоловік вимагає ці кошти, щоб погасити 1,3 мільйона доларів судових витрат і виплатити 500 тисяч доларів компанії Tri Star, яка співпрацювала з Брітні.

Розенгарт назвав такі дії Джеймса Спірса вимаганням. Також захисник виконавиці наголосив, що батько не має права тримати її в заручниках, висуваючи умови для відмови від опіки.

Опікунство над Брітні Спірс