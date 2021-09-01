Дело с опекунством над Бритни Спирс продолжается. 39-летняя артистка до сих пор находится под опекой отца.

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Отец Бритни Спирс требует 2 миллиона долларов

Джеймс Спирс согласился отказаться от опекунства, однако потребовал за это 2 миллиона долларов. Адвокат певицы Мэттью Розенгарт объяснил, что мужчина требует эти средства, чтобы погасить 1,3 миллиона долларов судебных издержек и выплатить 500 тысяч долларов компании Tri Star, которая сотрудничала с Бритни.

Розенгарт назвал такие действия Джеймса Спирса вымогательством. Также защитник исполнительницы отметил, что отец не имеет права держать ее в заложниках, выдвигая условия для отказа от опеки.

Опекунство над Бритни Спирс