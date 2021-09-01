Справа з опікунством над Брітні Спірс продовжується. 39-річна артистка досі перебуває під опікою тата.
Читайте також Був зі мною у найважчі роки життя, – Брітні Спірс показала зворушливе фото з бойфрендом
Батько Брітні Спірс вимагає 2 мільйони доларів
Джеймс Спірс погодився відмовитися від опікунства, однак зажадав за це 2 мільйони доларів. Адвокат співачки Меттью Розенгарт пояснив, що чоловік вимагає ці кошти, щоб погасити 1,3 мільйона доларів судових витрат і виплатити 500 тисяч доларів компанії Tri Star, яка співпрацювала з Брітні.
Розенгарт назвав такі дії Джеймса Спірса вимаганням. Також захисник виконавиці наголосив, що батько не має права тримати її в заручниках, висуваючи умови для відмови від опіки.
Опікунство над Брітні Спірс
- Вкінці червня в Лос-Анджелесі вкотре відбулося слухання в справі опікунства над Брітні Спірс. Тоді співачка вперше особисто виступила в суді й розповіла, що батько травмував її та забороняв народжувати.
- На підтримку виконавиці виступили фанати та колеги. Серед знаменитостей її підтримали Джастін Тімберлейк, Кевін Федерлайн, Крістіна Агілера.
- Через деякий час відбулося ще одне засідання, на якому суд відмовився позбавити Брітні Спірс опікунства. Після цього один з її адвокатів пішов у відставку, а менеджер – звільнився.
- Виконавиця тоді заявила, що завершує кар'єру, однак згодом зазначила, що не даватиме концертів поки перебуває під опікою батька. Адвокат Спірс пообіцяв, що діятиме швидко та агресивно.
- У серпні стало відомо, що Джеймс Спірс вперше за 13 років відмовився від опікунства над донькою і його адвокати готують відповідні документи для подання до суду.