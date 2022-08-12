Іван Дорн назвав умови, за яких повернеться в росію
12 серпня 2022 , 10:44Читать новость на русском
Джерело:ЖВЛ
Співак Іван Дорн, як й інші українські виконавці, відмовився від кар'єри в росії. Однак артист назвав умови, за яких може повернутися в країну-агресорку.
На початку війни чимало українських артистів заявляли, що назавжди припинили співробітництво з росією. Однак через пів року риторика деяких артистів потроху змінюється.
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Коли Іван Дорн повернеться в росію
У травні ексгастролер заявляв, що повернеться в росію лише тоді, коли там майорітиме український прапор. Але тепер все змінилося. В новому інтерв'ю він назвав чотири умови, за яких повернеться в країну-агресорку з гастролями:
- зміна влади в росії;
- вибачення всіх жителів країни-агресора перед Україною;
- визнання кордонів нашої держави;
- визнання незалежності України.
Поки все це не виконають, то Дорн не з'явиться перед росіянами, бо вони не поважають українців.
Іван Дорн та війна в Україні
- Після 2014 року Дорн продовжував гастролювати в росії. 24 лютого 2022 року музичний лейбл Дорна сповістив, що припиняє будь-яку "співпрацю з російськими брендами, партнерами та артистами".
- російський канал RU.TV розірвав контракти з артистами, які не мовчать про війну в Україні. До списку цих артистів увійшов й Іван Дорн.
- Згодом лейбл Івана Дорна Masterskaya закрив музичний каталог для росії та білорусі.
- 26 березня стало відомо, що російські танки зайшли в рідне місто Дорна – Славутич. Артист розповідав, що місто обстрілювали, воно перебувало в ізоляції.
- Після повномасштабного вторгнення Дорн дає концерти по всій Європі й збирає гроші для України. Співак зізнався, що не пішов воювати, бо виступати у нього виходить куди краще.
- Артист заявляв, що "мова ні в чому не винна", тому продовжив спілкуватися російською.
- У квітні 2017 року Іван Дорн давав інтерв'ю Юрію Дудю, до якого в Україні ставляться неоднозначно. Однак співак не вважає його пропагандистом. Він переконаний, що той, на відміну від Собчак, не пропутінський.