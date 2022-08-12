Іван Дорн назвав умови, за яких повернеться в росію

12 серпня 2022 , 10:44
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Джерело:

ЖВЛ

Співак Іван Дорн, як й інші українські виконавці, відмовився від кар'єри в росії. Однак артист назвав умови, за яких може повернутися в країну-агресорку.

На початку війни чимало українських артистів заявляли, що назавжди припинили співробітництво з росією. Однак через пів року риторика деяких артистів потроху змінюється. 

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Коли Іван Дорн повернеться в росію

У травні ексгастролер заявляв, що повернеться в росію лише тоді, коли там майорітиме український прапор. Але тепер все змінилося. В новому інтерв'ю він назвав чотири умови, за яких повернеться в країну-агресорку з гастролями:

  • зміна влади в росії;
  • вибачення всіх жителів країни-агресора перед Україною;
  • визнання кордонів нашої держави;
  • визнання незалежності України.

Поки все це не виконають, то Дорн не з'явиться перед росіянами, бо вони не поважають українців. 

Іван Дорн та війна в Україні

Автор: Христина Кобак